Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах

Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах
Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах
Сегодня, 09:40КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина проиграл крупную сумму денег и начал угрожать сотрудникам заведения ножом.

В Новосибирске состоялся суд над 28-летним Алексеем Баймуратовым, который в 2020 году устроил жестокий разбой в игровых автоматах. По версии прокуратуры, подозреваемый 5 февраля пришел в игровые автоматы, где проиграл 112 тысяч рублей. Эти деньги ему дал отец на покупку автомобиля.

После проигрыша, молодой человек схватил сотрудницу заведения за волосы и приставил к ее горлу лезвие ножа. Баймуратов требовал вернуть деньги. Девушке удалось убежать после сопротивления. После этого парень напал на охранника – он также угрожал сотруднику ножом и требовал вернуть денежные средства.

Ленинский суд Новосибирска назначил Алексею Баймуратову три года лишения свободы. Его обвиняли по статье: разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, также в Новосибирске осудят 18-летнюю студентку колледжа за торговлю наркотиками. Девушку задержали с поличным, когда она нашла тайник и достала содержимое. За сбыт наркотиков ей грозит до 20 лет колонии.

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