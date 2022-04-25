Новосибирец получил 3 года колонии за разбой с ножом в игровых автоматах

В Новосибирске состоялся суд над 28-летним Алексеем Баймуратовым, который в 2020 году устроил жестокий разбой в игровых автоматах. По версии прокуратуры, подозреваемый 5 февраля пришел в игровые автоматы, где проиграл 112 тысяч рублей. Эти деньги ему дал отец на покупку автомобиля.
После проигрыша, молодой человек схватил сотрудницу заведения за волосы и приставил к ее горлу лезвие ножа. Баймуратов требовал вернуть деньги. Девушке удалось убежать после сопротивления. После этого парень напал на охранника – он также угрожал сотруднику ножом и требовал вернуть денежные средства.
Ленинский суд Новосибирска назначил Алексею Баймуратову три года лишения свободы. Его обвиняли по статье: разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, также в Новосибирске осудят 18-летнюю студентку колледжа за торговлю наркотиками. Девушку задержали с поличным, когда она нашла тайник и достала содержимое. За сбыт наркотиков ей грозит до 20 лет колонии.