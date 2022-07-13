В Новосибирске мужчина зарезал свою жену на детской площадке

Очевидец написал, что некий мужчина вышел из машины разгрузить багажник с молодой спутницей жизни. Они начали о чем-то спорить, и в порыве сибиряк схватил нож, а потом ударил несколько раз им жену.
Местные жители рассказывали, что момент преступления видели дети супружеской пары. Однако это не подтвердили правоохранители.
«Женщина скончалась в больнице. Мужчину задержали сотрудники ГУ МВД и доставили к следователю. Его заключили под стражу», - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас собираются улики по уголовному делу. Расследование продолжается.