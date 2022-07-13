В Новосибирске мужчина зарезал свою жену на детской площадке

В Новосибирске мужчина зарезал свою жену на детской площадке
В Новосибирске мужчина зарезал свою жену на детской площадке
Вчера, 12:12КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Житель Новосибирска зарезал свою супругу возле детской площадки во дворе на улице Татьяны Снежиной, 45/1 днем 11 июля. Об этой трагедии рассказали местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец написал, что некий мужчина вышел из машины разгрузить багажник с молодой спутницей жизни. Они начали о чем-то спорить, и в порыве сибиряк схватил нож, а потом ударил несколько раз им жену.

Местные жители рассказывали, что момент преступления видели дети супружеской пары. Однако это не подтвердили правоохранители.

«Женщина скончалась в больнице. Мужчину задержали сотрудники ГУ МВД и доставили к следователю. Его заключили под стражу», - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас собираются улики по уголовному делу. Расследование продолжается.

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