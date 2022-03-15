Майнинг-ферму накрыли в пекарне под Новосибирском

Нарушитель скрыл факт потребления почти 200 тысяч кВт*ч электроэнергии. Если показатели перевести в рубли, то получится выше миллиона рублей. Энергетики были вынуждены подать на владельца пекарни в суд. Майнера-«энерговора» могут приговорить к пяти лет колонии по уголовной статье.