Майнинг-ферму накрыли в пекарне под Новосибирском

Майнинг-ферму обнаружили энергетики под Новосибирском: энерговоры украли на миллион. Такая информация появилась в пресс-службе АО «РЭС».
Факт незаконного потребления электроэнергии обнаружили в Коченёвском районе в поселке Дружный. В местной пекарне накрыли майнинг-ферму, которая располагалась в подсобном помещении. Энергетики нашли более десятка «асиков» – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют, по одному или нескольким алгоритмам шифрования.
Вместе с тем, на счетчике был установлен неодимовый магнит, который искажает показания. Владелец пекарни хотел скрыть несанкционированный объект путем поддельной пломбы-индикатора магнитного поля.
Нарушитель скрыл факт потребления почти 200 тысяч кВт*ч электроэнергии. Если показатели перевести в рубли, то получится выше миллиона рублей. Энергетики были вынуждены подать на владельца пекарни в суд. Майнера-«энерговора» могут приговорить к пяти лет колонии по уголовной статье.