Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске

Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске
Суд закрыл административное дело депутата Пироговой в Новосибирске
Сегодня, 19:16КриминалАлександр КондратьевФото: Телеграм-канал "Коалиция 2020"
Центральный районный суд в Новосибирске прекратил производство по административному делу о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Хельги Пироговой, которая сбежала из страны в Грузию. Информацию предоставили в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

В постановлении суда указано, что административное дело было прекращено в связи с тем, что Пирогова уже проходит по идентичному, но по уголовной статье за распространение ложной информации о российской армии.

Напомним, что новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск после поста в своем аккаунте в «Твиттере» – она там раскритиковала то, что солдат богато хоронят после гибели на спецоперации в Украине. От возбуждения уголовного дела её это не спасло, поэтому она собрала свои вещи и сразу улетела в Грузию.

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