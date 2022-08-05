Уехавшая из Новосибирска депутат Пирогова появилась в прямом эфире из Грузии

Депутат горсовета Хельга Пирогова уехала из России 25 июля после громкого скандала. Впервые в прямой эфир она вышла в четверг, 4 августа, когда ее объявили в розыск.

На прямой трансляции народная избранница поделилась, чем занимается в другой стране. В эфир она вышла вместе с депутатом Антоном Картавиным. По ее словам, сейчас она находится в Грузии. Уехала туда Пирогова не дожидаясь задержания и обысков. Кроме того, депутат продолжает свою профессиональную деятельность. Ее помощники ведут прием, как и прежде. Напомним, что 15 августа в суде пройдет рассмотрение административного дела о дискредитации ВС РФ. Народная избранница нелестно высказалась в адрес военных, выполняющих долг родине на Украине.

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