Грабитель ломбарда сдался полиции спустя пять лет после преступления в Новосибирске

Один из подельников преступника еще отбывает срок в колонии, а другой уже умер

В Новосибирске суд заключил под стражу 35-летнего налетчика, который пять лет скрывался от полиции за ограбление ломбарда – он был третьим из нападавших. Об этом сообщили в прокуратуре Первомайского района. Нападение на ломбард произошло в марте 2016 года. Трое мужчин в масках зашли в здание и заставили сотрудницу отдать им деньги – они похитили также вещи и технику. Владелец ломбарда начал оказывать им сопротивление и погнался за ними, но налетчики так просто не сдавались – они сначала отстреливались, а затем сбежали на автомобиле. Хозяин организации запомнил номер автомобиля и погнался за преступниками, которые по дороге в поселок Кольцово врезались в ограждение и разбежались, бросив часть вещей. Следователи собрали отпечатки пальцев и слюну с окурков, а уже на следующий день задержали первого подозреваемого – он отправился в колонию строгого режима, а сообщников объявили в розыск. Второго подозреваемого задержали в 2019 году в Красноярске, но он скончался после вынесения приговора. 19 апреля 2022 года третий фигурант сам пришел в полицию и написал явку с повинной – его пока арестовали на месяц, но ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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