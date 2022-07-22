Главаря и вербовщиков запрещенной религиозной секты вычислили в Новосибирске

Главаря и вербовщиков запрещенной религиозной секты вычислили в Новосибирске
Главаря и вербовщиков запрещенной религиозной секты вычислили в Новосибирске
Вчера, 08:31КриминалФото: ГУ МВД России по НСО

Участников запрещённой религиозной секты задержали в Новосибирске

Полицейские задержали женщину-организатора и трёх участниц запрещённой секты «Алля Аят». Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, жительница Новосибирска организовала в своей квартире в Октябрьском районе место для сбора последователей идеологии запрещенной в РФ секты. Главный офис полиция обнаружила в Советском районе.

Была задержана координатор, организатор группы и две участницы секты. Последователи запрещенной организации собирали деньги для функционирования секты.

«Полицейскими установлено, что в ходе встреч адептов было организовано «лечение» с использованием религиозных практик группы с распространением литературы, признанной в установленном законом порядке экстремистской»,

передают в МВД.

Теперь возбуждено уголовное дело по двум статьям: организация и участие в экстремистской деятельности.

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