Главаря и вербовщиков запрещенной религиозной секты вычислили в Новосибирске

По данным ведомства, жительница Новосибирска организовала в своей квартире в Октябрьском районе место для сбора последователей идеологии запрещенной в РФ секты. Главный офис полиция обнаружила в Советском районе.
Была задержана координатор, организатор группы и две участницы секты. Последователи запрещенной организации собирали деньги для функционирования секты.
«Полицейскими установлено, что в ходе встреч адептов было организовано «лечение» с использованием религиозных практик группы с распространением литературы, признанной в установленном законом порядке экстремистской»,
передают в МВД.
Теперь возбуждено уголовное дело по двум статьям: организация и участие в экстремистской деятельности.