В Новосибирске мужчина преследовал и пытался убить бывшую возлюбленную

Житель Новосибирска пойдет под суд за покушение на убийство своей бывшей девушки на глазах у ребёнка. Также его будут судить за ряд других преступлений, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, в ноябре 2021 года мужчина пришёл на работу к девушке в кафе по улице Советская, 8 в центре Новосибирска. Там избил её, а потом украл смартфон и банковскую карту.
Спустя несколько дней сибиряк вернулся и стал угрожать даме расправой. Уже в декабре того же года надоедливый ухажёр решился убить возлюбленную за отказ вернуться к нему. Он ударил её ножом в живот на глазах у её дочери.
Девочка позвала на помощь и помогла матери отбиться от преступника. В испуге он сбежал, однако чуть позже был задержан полицейскими.
«В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в содеянном он признал частично», - дополнили в СУ СК России по Новосибирской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствие собрало все доказательства его вины на направило материалы в суд.