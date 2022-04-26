В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре

В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре
В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре
Сегодня, 10:50КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Похитителями оказались семья сибирячки – мать, дядя, брат, отчим и даже 73-летняя бабушка.

Родственники похитила 18-летнюю девушку, чтобы забрать у нее квартиру в Самаре. По версии следствия, все произошло 3 марта 2022 года в Советском районе Новосибирска.

18-летнюю девушку похитили вечером прямо на парковке. Похитителями оказались семья сибирячки – мать, бабушка, дядя, брат и отчим. Чтобы затолкать ее в машину, они жестоко ее избили и распыляли в глаза газовый баллончик. После этого родственники перевезли потерпевшую в Самару прямо в багажнике. Известно, что вся семья родом Самары. Сама похищенная тоже из Поволжья, но уже давно проживала в Новосибирске.

По прибытии на место, девушку держали в доме несколько дней. Они требовали отдать долю в самарской квартире, которая принадлежала потерпевшей. 8 марта девушке удалось выпрыгнуть через окно и сбежать в Новосибирск. Там она обратилась в Следственный комитет.

Пятерых подозреваемых задержали. Один из них сознался в преступлении, а остальные отказались давать показания. Четверых злоумышленников заключили под стражу, а 73-летнюю бабушку отправили под домашний арест. Им предъявили уголовные статьи в зависимости от роли и степени участия – похищение группой лиц и вымогательство.

Фото:СУ СК РФ по НСО

Напомним, ранее в Новосибирске грабитель ломбарда сдался полиции спустя пять лет после преступления. Один из подельников преступника еще отбывает срок в колонии, а другой уже умер. Нападение на ломбард произошло в марте 2016 года. Трое мужчин в масках зашли в здание и заставили сотрудницу отдать им деньги – они похитили также вещи и технику. Владелец ломбарда начал оказывать им сопротивление и погнался за ними, но налетчики так просто не сдавались – они сначала отстреливались, а затем сбежали на автомобиле.

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