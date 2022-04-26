В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре

Напомним, ранее в Новосибирске грабитель ломбарда сдался полиции спустя пять лет после преступления. Один из подельников преступника еще отбывает срок в колонии, а другой уже умер. Нападение на ломбард произошло в марте 2016 года. Трое мужчин в масках зашли в здание и заставили сотрудницу отдать им деньги – они похитили также вещи и технику. Владелец ломбарда начал оказывать им сопротивление и погнался за ними, но налетчики так просто не сдавались – они сначала отстреливались, а затем сбежали на автомобиле.