17-летний наркоторговец пойдет под суд в Новосибирске - у него 64,2 грамма вещества

17-летний наркоторговец пойдет под суд в Новосибирске - у него 64,2 грамма вещества
17-летний наркоторговец пойдет под суд в Новосибирске - у него 64,2 грамма вещества
Сегодня, 14:50КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске будут судить 17-летнего торговца наркотиками

До Калининского районного суда Новосибирска дошло дело о 17-летнем подростке, который продавал мефедрон в интернете и через закладки. Парня поймали с поличным ещё зимой этого года, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Молодого человека обвиняют в покушении на распространение наркотиков через онлайн-магазины - ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подросток купил у кого-то мефедрон массой 64,2 грамма и собирался продать: расфасовал и упаковал в пакеты, отнес в тайник-закладку. А там его поджидала полиция.

«10 февраля 2022 года на улице Богдана Хмельницкого парня задержали сотрудники МВД России по региону. Отвезли на допрос, где он частично признал вину – его арестовали», - уточнили в ведомстве.

Следователи собрали все доказательства вины юноши. Дело направили на рассмотрение в Калининский районный суд.

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