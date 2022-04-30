СТО обокрали неизвестные на 300 тысяч в Новосибирске

По мнению владельца СТО, преступление было спланировано заранее. Злоумышленники пришли в офис с нужными инструментами для взлома. После этого, они скрылись в неизвестном направлении.

В Новосибирске двое неизвестных злоумышленников обокрали СТО. Инцидент произошел ночью, 29 апреля в Заельцовском районе. Как рассказал владелец СТО, похитители заранее спланировали преступление. Несколько неизвестных проникли в офис станции техобслуживания «Автовинтаж». Они взломали сейф и украли из него около 300 тысяч рублей. «Они подошли и разломали калитку в секционных воротах. Ее вскрыли буквально за 15-20 секунд. Подошли четко к сейфу и начали ломать кувалдами. Сработала сигнализация, я проснулся, посмотрел на камеры, позвонил в ГБР, там сказали, что выезжают. Я тоже поехал, но на месте воров уже не было», рассказал владелец в беседе с НГС. Также инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. По записям ясно, что похитители заранее знали, где расположен сейф. После взлома сейфа, воры скрылись в неизвестном направлении с деньгами. На место ЧП приехали полицейские. Выяснилось, что злоумышленники пришли на место преступления с нужными им инструментами для взлома сейфа – монтировка и кувалда. Идет проверка происшествия. Напомним, также в Новосибирске железнодорожник и бизнесмен украли часть тепловозов на 2,5 млн рублей. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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