Мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег

Мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег
Мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег
Вчера, 18:57КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

У 95-летней пенсионерки мошенники украли 600 тысяч в Новосибирске

Мошенники обманули доверчивую бабушку в Новосибирске и выкрали полмиллиона похоронных денег. Инцидент произошел в доме на улице Народная в Калининском районе. Об этом Atas.info рассказал новосибирец.

Родственники пенсионерки рассказали, что в квартиру 95-летней пенсионерки пришли две женщины, которые представились соцработницами. Они втерлись в доверие и начали рассказывать про выдуманные 10 тысяч рублей, которые положены пенсионерке.

«Завязали разговор, якобы пришла ежемесячная прибавка к пенсии в размере 10 тысяч рублей, бабушка засомневалась, но все же впустила в квартиру. Во время разговора на кухне одна из мошенниц попросила пройти в туалет. Другая отвлекала бабушку на кухне, завязывала разговор, пока первая искала сбережения в другой комнате»,

рассказали родственники в соцсетях.

После кражи злоумышленницы покинули квартиру. Затем пенсионерка начала проверять свои похоронные деньги и обнаружила, что они исчезли.

«Бабушке 95 лет, ветеран ВОВ, поднялось давление до 230, очень переживает и беспокоится о том, что ее не на что будет хоронить»,

поделился родственник.

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