5 лучших военных песен ко Дню Победы 9 мая 2022 – тексты

Песни о Великой Отечественной Войне 1941-45 гг. популярны у поколений россиян. Их вспоминают и поют в День Победы и не только. Слова пяти самых любимых военных песен публикует Atas.info к 9 мая 2022.

День Победы – слова песни Текст: Владимир Харитонов. Музыка: Давид Тухманов. День Победы, как он был от нас далёк, Как в костре потухшем таял уголёк. Были вёрсты, обгорелые, в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Фото: Фото Павла Мирошникова Припев: Этот День Победы Порохом пропах, Это праздник С сединою на висках. Это радость Со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели - Этот день мы приближали, как могли. Припев Здравствуй, мама, возвратились мы не все... Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы, прошагали, пол Земли, Этот день мы приближали, как могли. Припев Фото: Павел Мирошников Темная ночь – слова песни из фильма «Два бойца» Текст: Владимир Агатов. Музыка: Никита Богослвоский. Тёмная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз! Как я хочу к ним прижаться сейчас губами! Темная ночь разделяет, любимая, нас, И тревожная, черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, И поэтому знаю: со мной ничего не случится! Фото: Павел Мирошников Катюша – слова песни Текст: Михаил Исаковский. Музыка: Матвей Блантер Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила Про степного, сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет! Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поёт, Пусть он землю бережёт родную, А любовь Катюша сбережёт. Фото: Кадр из фильма "В бой идут одни старики" Смуглянка – слова песни из фильма «В бой идут одни старики» Текст: Якова Шведова. Музыка: Анатолия Новикова. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я бледнею, Захотелось вдруг сказать: «Станем над рекою Зорьки летние встречать!» Припев: Раскудрявый клён зелёный, лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Да раскудрявый, резной. А смуглянка-молдаванка Отвечала парню в лад: «Партизанский молдаванский Собираем мы отряд. Нынче рано партизаны Дом покинули родной, Ждет тебя дорога К партизанам в лес густой». Припев И смуглянка-молдаванка По тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, Что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке Часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку И в отряде повстречал! Припев Фото: Павел Мирошников Синий платочек – слова песни Текст: Яков Галицкий. Музыка: Ежи Петерсбурский Синенький, скромный платочек Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь Ласковых, радостных встреч. Порой ночной Мы распрощались с тобой… Нет больше ночек! Где ты, платочек, Милый, желанный, родной? Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плеч. Как провожала и обещала Синий платочек сберечь. И пусть со мной Нет сегодня любимой, родной. Знаю, с любовью, ты к изголовью Прячешь платок голубой. Письма твои получая, Слышу я голос живой. И между строчек синий платочек Снова встает предо мной. И часто в бой Провожает меня облик твой. Чувствую, рядом с любящим взглядом Ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков Носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи Помним в страде боевой. За них, родных, Желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, Что был на плечах дорогих! Фото: Павел Мирошников

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