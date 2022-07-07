Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске
Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске
Вчера, 12:32КультураФото: Медиахолдинг1Mi

Депутат принёс ЛГБТ-книги на сессию новосибирского Заксобрания

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Молчалин с возмущением принес ЛГБТ-книги на сессию и заявил о пропаганде гомосексуализма.

7 июля в Заксобрании Николай Молчалин возмутился, что в книжных магазинах Новосибирска есть ЛГБТ-литература. Он сам лично купил три книги и заявил, что в них пропагандируют однополые отношения. К тому же, магазин их рекомендовал к чтению.

По словам народного избранника, продажа этих книг является «пропагандой нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», а участники ЛГБТ-сообществе являются «идеологическими врагами России». Депутат попросил губернатора Андрея Травникова разобраться с пропагандой гомосексуальных отношений.

Интересно то, что Молчанов не стал уточнять про маркировку на книгах 18+. При этом избранник возмутился пропагандой именно среди несовершеннолетних.

Материалы по теме:
Новосибирск2022последние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы