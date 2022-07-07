Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

7 июля в Заксобрании Николай Молчалин возмутился, что в книжных магазинах Новосибирска есть ЛГБТ-литература. Он сам лично купил три книги и заявил, что в них пропагандируют однополые отношения. К тому же, магазин их рекомендовал к чтению.