Курбан-байрам 9 июля 2022 года: красивые открытки для поздравления мусульман

9 июля 2022 года отмечается главный исламский праздник Курбан-байрам. Он посвящен окончанию хаджа и связан с проведением молитвы в утреннее время, а также с принесением баранов в жертву Аллаху. Красивые картинки для поздравлений мусульман – в материале Atas.info.

Новые картинки-поздравления с Курбан-байрам-2022 Что запрещено мусульманину в праздник Курбан-байрам 9 июля 2022 *** С праздником Курбан Байрам! Пусть Ваша жизнь озарится светом и теплом, а душа наполнится счастьем. Пусть в Вашем доме царят порядок и гармония. Будьте здоровы, крепки духом и благими помыслами, живите счастливо и не знайте бед. Искренне желаю, чтобы у Вас и Ваших близких все было хорошо, любви и счастья Вам в семью! Фото: giffs.ru *** Примите самые искренние и теплые поздравления в светлый праздник Курбан Байрам! Пусть такими же чистыми, как праздничные одежды, будут ваши помыслы и дела. Пусть Аллах услышит ваши искренние молитвы и щедро одарит вас здоровьем, счастьем, благополучием. Пусть цветут в ваших сердцах цветы радости. Пусть сбудутся ваши самые светлые мечты и надежды! Фото: giffs.ru *** От чистого сердца в святой день Курбан Байрам прими мои поздравления! Видит Аллах твои добрые намерения и поступки! Поэтому ты здоров, живёшь в достатке и благополучии. Пусть за щедрым столом собираются в твоем доме верные друзья! Счастья и мира твоему дому! Фото: giffs.ru *** Поздравляю с прекрасным праздником Курбан Байрам. Желаю вдохновения, веры в лучшее, любви, сострадания к ближнему, надежды и исполнения желаний! Пусть каждый день приносит позитив, в жизни встречаются только добрые, честные, отзывчивые и надежные люди! Фото: giffs.ru *** Со святым праздником Курбан Байрам поздравляю тебя и твоих близких! Пусть Аллах примет твои праведные дела в этот день! Поделись благополучием своим со слабыми и обездоленными! И тогда праздник принесёт в твой дом приумноженное богатство, счастье, здоровье и любовь! Фото: giffs.ru *** Священный праздник – Курбан Байрам, Аллах возрадуется дарам. В одежды чистые облачись И к Богу искренне обратись. Пусть радость светлая в дом войдёт, Хранит Господь от любых невзгод. Вестей лишь добрых и перемен, Пусть будет праздник благословен. Фото: giffs.ru *** Простите всех – простит Аллах. Удача пусть царит в делах, Пусть на мангале ждет баран, Ведь наступил Курбан Байрам! Фото: giffs.ru

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