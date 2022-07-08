Курбан-байрам 9 июля 2022 года: красивые открытки для поздравления мусульман

Курбан-байрам 9 июля 2022 года: красивые открытки для поздравления мусульман
Курбан-байрам 9 июля 2022 года: красивые открытки для поздравления мусульман
Вчера, 13:22КультураЭмилия КаплунскаяФото: atas.infoСамарканд, Восток
9 июля 2022 года отмечается главный исламский праздник Курбан-байрам. Он посвящен окончанию хаджа и связан с проведением молитвы в утреннее время, а также с принесением баранов в жертву Аллаху. Красивые картинки для поздравлений мусульман – в материале Atas.info.

Новые картинки-поздравления с Курбан-байрам-2022

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С праздником Курбан Байрам! Пусть Ваша жизнь озарится светом и теплом, а душа наполнится счастьем. Пусть в Вашем доме царят порядок и гармония. Будьте здоровы, крепки духом и благими помыслами, живите счастливо и не знайте бед. Искренне желаю, чтобы у Вас и Ваших близких все было хорошо, любви и счастья Вам в семью!

Фото:giffs.ru

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Примите самые искренние и теплые поздравления в светлый праздник Курбан Байрам! Пусть такими же чистыми, как праздничные одежды, будут ваши помыслы и дела. Пусть Аллах услышит ваши искренние молитвы и щедро одарит вас здоровьем, счастьем, благополучием. Пусть цветут в ваших сердцах цветы радости. Пусть сбудутся ваши самые светлые мечты и надежды!

Фото:giffs.ru

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От чистого сердца в святой день Курбан Байрам прими мои поздравления! Видит Аллах твои добрые намерения и поступки! Поэтому ты здоров, живёшь в достатке и благополучии. Пусть за щедрым столом собираются в твоем доме верные друзья! Счастья и мира твоему дому!

Фото:giffs.ru

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Поздравляю с прекрасным праздником Курбан Байрам. Желаю вдохновения, веры в лучшее, любви, сострадания к ближнему, надежды и исполнения желаний! Пусть каждый день приносит позитив, в жизни встречаются только добрые, честные, отзывчивые и надежные люди!

Фото:giffs.ru

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Со святым праздником Курбан Байрам поздравляю тебя и твоих близких! Пусть Аллах примет твои праведные дела в этот день! Поделись благополучием своим со слабыми и обездоленными! И тогда праздник принесёт в твой дом приумноженное богатство, счастье, здоровье и любовь!

Фото:giffs.ru

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Священный праздник – Курбан Байрам,

Аллах возрадуется дарам.

В одежды чистые облачись

И к Богу искренне обратись.

Пусть радость светлая в дом войдёт,

Хранит Господь от любых невзгод.

Вестей лишь добрых и перемен,

Пусть будет праздник благословен.

Фото:giffs.ru

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Простите всех – простит Аллах.

Удача пусть царит в делах,

Пусть на мангале ждет баран,

Ведь наступил Курбан Байрам!

Фото:giffs.ru

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