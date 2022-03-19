Сегодня родительская суббота 2-й недели Великого поста 2022 – что нельзя православным

После службы верующие ставят свечи и пишут записочки с именами тех людей, которых нет в живых. Затем священник читает написанные имена, тем самым их поминая. Стоит уточнить, что в записках нельзя писать имена людей, которые свели счеты с жизнью самостоятельно. Для таких покойных есть другие дни, в которые можно помолиться за их упокой.