Сегодня родительская суббота 2-й недели Великого поста 2022 – что нельзя православным

Русская православная церковь 19 марта 2022 года отмечает родительскую субботу второй седмицы. Традиционно этот день принято считать памятью усопших христиан. Родительская суббота приходится на период Великого поста, который начался еще 7 марта. Это не единственная родительская суббота весной. Ближайшие наступят еще 26 марта и 2 апреля.
Родительскую субботу 19 марта называют Великой или Вселенской. Именно этот день славится своим масштабом – иными словами, можно поминать не только своих близких или родственников, но и всех покойных христиан в целом. Например, принято делиться угощениями с людьми – можно отдать блины, печенья или конфеты нуждающимся. Таким способом человек помянет вашего родственника.
Есть ли отличия Вселенской родительской субботы от простой?
На самом деле серьезных различий нет. Единственная отличительная деталь – в Великую родительскую субботу каждый христианин может почтить память не только своих близких, но и всех людей, которые покинули наш мир.
Именно по этой причине эту субботу назвали Вселенской – благодаря ее масштабности. Эту родительскую субботу отмечают не только в России, но и в других странах мира, в которых есть православные верующие.
Что можно делать во Вселенскую родительскую субботу 19 марта 2022 года?
В первую очередь родительская суббота – это день памяти. Ее создали для того, чтобы верующие могли помянуть своих родных. Самое лучшее, что может сделать человек – сходить в храм ранним утром. Но, стоит отметить, что это не является обязательным ритуалом в этот день. Если посетить храм не получается, помянуть усопших можно молитвой.
Но все же, многие верующие уверены, что в родительскую субботу лучше всего сходить в церковь на утреннюю литургию. Там они слушают проповедь и излечивают свою душу.
После службы верующие ставят свечи и пишут записочки с именами тех людей, которых нет в живых. Затем священник читает написанные имена, тем самым их поминая. Стоит уточнить, что в записках нельзя писать имена людей, которые свели счеты с жизнью самостоятельно. Для таких покойных есть другие дни, в которые можно помолиться за их упокой.
Также чаще всего в родительские субботы в храм несут кутью для освещения. Помимо этого, в церковь можно принести милостыню в виде продуктов: круп, овощей, фруктов, сладостей, чая и так далее. А вот мясо, молоко и рыбу в храм не приносят, потому что эти продукты не являются постными.
Хорошей традицией считается посещение могилы усопшего в память близкого человека. Лучше всего отправиться на кладбище сразу после посещения храма. На могиле стоит навести порядок: если там много снега, то очистить тропинку и протереть фотографию, а также выбросить старые цветы. В этот момент важно поговорить с усопшим и поделиться, что хорошего произошло в вашей жизни.
Затем, после кладбища можно идти домой и устраивать поминальный обед. На вашем столе должна стоять горящая свеча. Если вы соблюдаете Великий пост, то лучше воздержаться от употребления некоторых продуктов. Лучше всего сохранить постное меню. Например, приготовить супы, каши или грибы.
Что категорически нельзя делать в родительскую субботу 19 марта 2022?
В этот день запрещено выпивать алкоголь. Также после посещения кладбища в родительскую субботу запрещено оставлять на могиле сигареты и алкогольные напитки. Это противоречит всем правилам церкви и считается крайней неуважительностью к покойному.
По традициям церкви, пришедшим живым людям на места захоронения запрещено употреблять любую пищу. Это считается таким же неуважением, как и распитие алкоголя. Поминальную трапезу нужно устраивать только дома в кругу семьи.
Не стоит забывать о том, что о покойном нельзя говорить плохо. В этот день важно вспоминать человека только добрыми словами, иначе его душа может быть потревожена. Все поминания должны проходить только с положительной стороны, потому что душа покойного считается неприкосновенной.
Лучше всего отказаться от любых торжеств, танцев и шуток. Такие дела расцениваются как признак неуважения к усопшим.
В родительскую субботу запрещено ссориться, скандалить и сплетничать. Все это может потревожить душу усопшего.
Напомним, ранее Atas.info писал, что является самым тяжким грехом во время Великого поста. Так, необходимо сделать все дела по дому до Чистого четверга. Праздник вы должны встретить уже в обновленном доме. Примечательно, после четверга нельзя печь даже куличи.