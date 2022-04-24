Пасха 24 апреля 2022: новые открытки и поздравления с Христовым Воскресением

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С праздником Пасхи! Пусть каждое мгновенье этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христова Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастья — для души, здоровья — для тела, безмятежности — для разума! Христос Воскрес!
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Поздравляю вас со светлой Пасхой И желаю радости и счастья! Мир пусть в дом придет и процветанье, И придет конец пусть всем страданьям! Вам тепла желаю и уюта, Солнечных и радостных минуток, Отпустить скорее все плохое, Время пусть наступит золотое!
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От всего сердце и искренне благодарю тебя за столь трепетные поздравления с прекрасным праздником Пасхой. Пусть и твой дом всегда будет наполнен счастьем, спокойствием, благоразумием и защищенностью. Пусть твоя душевная теплота непременно передается из поколения в поколение. Желаю, чтобы любовь согревала твоё сердце и давала надежду на великие дела в твоей судьбе. Воистину Воскресе!
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Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви!
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Светлый праздник Пасхи наступил.
Дай вам Бог здоровья, счастья, сил!
Защищает пусть от всех невзгод
Силою своею вас Господь.
Пусть хранит от тёмных, злобных дней,
Чтобы было на душе светлей.
И когда придёт тому пора,
Сил даёт, удачи и добра.
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С благословенной Пасхой тебя искренне поздравляю! Пусть невероятный свет этого праздника принесёт в твою душу тепло и добро, пусть зазвучит в сердце мелодия тихого, спокойного счастья и веры — в себя, в поддержку свыше, в близких людей! Пусть светлым и радостным будет твой путь, и ангел тебя всегда хранит!
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Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви!
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Христос Воскресе, поздравляю!
Со Светлой Пасхой я тебя!
И от души тебе желаю,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья близким, понимания,
Надежды, веры и любви.
Тепла, удачи, процветания,
Господь всегда тебя храни!
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С Пасхой вас я поздравляю
И от всей души желаю,
Чтобы в доме было счастье,
Обошло чтоб вас ненастье,
Процветания и успеха,
Позитива много, смеха,
Веры крепкой и чудес,
С праздником, Христос Воскрес!
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Благая весть пришла с небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Навстречу празднику спеша,
Ликует и поет душа!
Вас с Пасхой поздравляю я.
Живите в радости, друзья.
Пусть будет жизнь полна чудес.
Воистину Христос воскрес!