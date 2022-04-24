Пасха 24 апреля 2022: новые открытки и поздравления с Христовым Воскресением

Пасха 24 апреля 2022: новые открытки и поздравления с Христовым Воскресением
Пасха 24 апреля 2022: новые открытки и поздравления с Христовым Воскресением
Сегодня, 05:05КультураФото: pixabay.com
Сегодня, 24 апреля 2022 празднуется Светлое Христово Воскресение. Великая Пасха – главный праздник у христиан. В храмах прошли традиционные пасхальные службы. Atas.info подготовил красивые открытки и поздравления, которые можно отправить своим близким.

Поздравления с Пасхой 24 апреля 2022

Фото:giffs.ru

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С праздником Пасхи! Пусть каждое мгновенье этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христова Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастья — для души, здоровья — для тела, безмятежности — для разума! Христос Воскрес!

Фото:giffs.ru

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Поздравляю вас со светлой Пасхой И желаю радости и счастья! Мир пусть в дом придет и процветанье, И придет конец пусть всем страданьям! Вам тепла желаю и уюта, Солнечных и радостных минуток, Отпустить скорее все плохое, Время пусть наступит золотое!

Фото:giffs.ru

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От всего сердце и искренне благодарю тебя за столь трепетные поздравления с прекрасным праздником Пасхой. Пусть и твой дом всегда будет наполнен счастьем, спокойствием, благоразумием и защищенностью. Пусть твоя душевная теплота непременно передается из поколения в поколение. Желаю, чтобы любовь согревала твоё сердце и давала надежду на великие дела в твоей судьбе. Воистину Воскресе!

Фото:vlars.ru

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Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви!

Фото:vlars.ru

***

Светлый праздник Пасхи наступил.

Дай вам Бог здоровья, счастья, сил!

Защищает пусть от всех невзгод

Силою своею вас Господь.

Пусть хранит от тёмных, злобных дней,

Чтобы было на душе светлей.

И когда придёт тому пора,

Сил даёт, удачи и добра.

Фото:vlars.ru

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С благословенной Пасхой тебя искренне поздравляю! Пусть невероятный свет этого праздника принесёт в твою душу тепло и добро, пусть зазвучит в сердце мелодия тихого, спокойного счастья и веры — в себя, в поддержку свыше, в близких людей! Пусть светлым и радостным будет твой путь, и ангел тебя всегда хранит!

Фото:vlars.ru

***

Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви!

Фото:vlars.ru

***

Христос Воскресе, поздравляю!

Со Светлой Пасхой я тебя!

И от души тебе желаю,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья близким, понимания,

Надежды, веры и любви.

Тепла, удачи, процветания,

Господь всегда тебя храни!

Фото:vlars.ru

***

С Пасхой вас я поздравляю

И от всей души желаю,

Чтобы в доме было счастье,

Обошло чтоб вас ненастье,

Процветания и успеха,

Позитива много, смеха,

Веры крепкой и чудес,

С праздником, Христос Воскрес!

Фото:vlars.ru

***

Благая весть пришла с небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Навстречу празднику спеша,

Ликует и поет душа!

Вас с Пасхой поздравляю я.

Живите в радости, друзья.

Пусть будет жизнь полна чудес.

Воистину Христос воскрес!

Фото:vlars.ru

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