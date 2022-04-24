Пасха 24 апреля 2022: новые открытки и поздравления с Христовым Воскресением

Сегодня, 24 апреля 2022 празднуется Светлое Христово Воскресение. Великая Пасха – главный праздник у христиан. В храмах прошли традиционные пасхальные службы. Atas.info подготовил красивые открытки и поздравления, которые можно отправить своим близким.

Поздравления с Пасхой 24 апреля 2022 Фото: giffs.ru *** С праздником Пасхи! Пусть каждое мгновенье этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением. А радость Христова Воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастья — для души, здоровья — для тела, безмятежности — для разума! Христос Воскрес! Фото: giffs.ru *** Поздравляю вас со светлой Пасхой И желаю радости и счастья! Мир пусть в дом придет и процветанье, И придет конец пусть всем страданьям! Вам тепла желаю и уюта, Солнечных и радостных минуток, Отпустить скорее все плохое, Время пусть наступит золотое! Фото: giffs.ru *** От всего сердце и искренне благодарю тебя за столь трепетные поздравления с прекрасным праздником Пасхой. Пусть и твой дом всегда будет наполнен счастьем, спокойствием, благоразумием и защищенностью. Пусть твоя душевная теплота непременно передается из поколения в поколение. Желаю, чтобы любовь согревала твоё сердце и давала надежду на великие дела в твоей судьбе. Воистину Воскресе! Фото: vlars.ru *** Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви! Фото: vlars.ru *** Светлый праздник Пасхи наступил. Дай вам Бог здоровья, счастья, сил! Защищает пусть от всех невзгод Силою своею вас Господь. Пусть хранит от тёмных, злобных дней, Чтобы было на душе светлей. И когда придёт тому пора, Сил даёт, удачи и добра. Фото: vlars.ru *** С благословенной Пасхой тебя искренне поздравляю! Пусть невероятный свет этого праздника принесёт в твою душу тепло и добро, пусть зазвучит в сердце мелодия тихого, спокойного счастья и веры — в себя, в поддержку свыше, в близких людей! Пусть светлым и радостным будет твой путь, и ангел тебя всегда хранит! Фото: vlars.ru *** Поздравляю с Днем Светлой Пасхи! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви! Фото: vlars.ru *** Христос Воскресе, поздравляю! Со Светлой Пасхой я тебя! И от души тебе желаю, Улыбок, счастья и добра. Здоровья близким, понимания, Надежды, веры и любви. Тепла, удачи, процветания, Господь всегда тебя храни! Фото: vlars.ru *** С Пасхой вас я поздравляю И от всей души желаю, Чтобы в доме было счастье, Обошло чтоб вас ненастье, Процветания и успеха, Позитива много, смеха, Веры крепкой и чудес, С праздником, Христос Воскрес! Фото: vlars.ru *** Благая весть пришла с небес: Христос воскрес! Христос воскрес! Навстречу празднику спеша, Ликует и поет душа! Вас с Пасхой поздравляю я. Живите в радости, друзья. Пусть будет жизнь полна чудес. Воистину Христос воскрес! Фото: vlars.ru

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