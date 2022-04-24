Правильные поздравления и открытки православным на Пасху 2022

Правильные поздравления и открытки православным на Пасху 2022
Правильные поздравления и открытки православным на Пасху 2022
Сегодня, 10:08КультураФото: pixabay.com
Сегодня, 24 апреля 2022 празднуется Светлая Пасха – один из древнейших христианских праздников. Этот день символизирует победу жизни над смертью. Христианский праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. Душевные поздравления и открытки, – в материале Atas.info.

Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и радостный праздник среди верующих. В этот день принято поздравлять всех своих родных и близких.

Фото:pixabay.com

Поздравления и открытки с Пасхой 2022

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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

Фото:bipbap.ru

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С Пасхой светлой поздравляю!

Мира вам в душе желаю.

Светлых дней и теплоты,

Жизни — полной доброты.

Фото:bipbap.ru

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Воскрес Христос! Христос воскрес! Желаю, чтобы в ваш дом приходили только благие вести. Чтобы жизнь была украшена счастьем, наполнена светом и окружена благополучием. Пускай не меркнет радость в ваших глазах, пускай всегда горит любовь в ваших сердцах, пускай вера всегда помогает вам в жизни. С Пасхой.

Фото:bipbap.ru

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Пусть бережет Вас вера в Бога,

Пусть в Вашу жизнь войдет покой.

И в Пасху встретят у порога

Удача, счастье и любовь.

Фото:bipbap.ru

***

С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем!

Здоровья крепкого и радости желаем,

Любви и счастья, мира и добра,

Пусть вера освещает души и сердца.

И пусть летят слова до самых, до небес:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Фото:bipbap.ru

***

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

Фото:bipbap.ru

***

Праздник светлый и лучистый —

Пасха в каждый дом пришла,

И с собою всем, кто верит,

Весть благую принесла:

Будет жизнь спокойной, тихой,

Словно ангел прилетит

И укроет от волнений,

От сомнений защитит.

Пусть же с Божьей благодатью

Воцарится мир в душе,

Будет дом ваш полной чашей,

И здоровы все в семье!

Фото:bipbap.ru

***

Желаю я в день светлой Пасхи

Здоровья, радости, тепла.

Желаю жить, как в доброй сказке,

Чтоб жизнь добром была полна.

Желаю благ, желаю счастья.

Мечты пусть сбудутся у вас.

И стороною все ненастья

Обходят непременно вас.

Пусть стол всегда богатым будет.

Желаю добрых новостей.

Пусть вас обходят злые люди.

Желаю добрых в дом гостей.

Фото:bonnycards.ru

***

Со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы это воскресенье было наполнено для тебя теплом, добротой и любовью! Радость и мир пусть наполняют твой дом, а рядом будет близкий человек, который будет вдохновлять твое сердце на чудесные и добрые дела! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, побольше ярких и позитивных моментов! Чтобы для тебя всегда светило яркое солнышко и заставляло тебя улыбаться!

Фото:bonnycards.ru

***

С Пасхой тебя, с великим и радостным для каждого христианина днём! Пусть этот праздник будет соткан из счастья и света, из весеннего солнца и добрых надежд, из искренних поздравлений и лучших пожеланий. Пусть твоя жизнь будет пышной, как пасхальный кулич, и яркой, как крашенки. Пусть в твоей душе живут самые теплые чувства и мечты! Христос Воскрес!

Фото:bonnycards.ru

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