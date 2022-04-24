Правильные поздравления и открытки православным на Пасху 2022

Со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы это воскресенье было наполнено для тебя теплом, добротой и любовью! Радость и мир пусть наполняют твой дом, а рядом будет близкий человек, который будет вдохновлять твое сердце на чудесные и добрые дела! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, побольше ярких и позитивных моментов! Чтобы для тебя всегда светило яркое солнышко и заставляло тебя улыбаться!