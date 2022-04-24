Правильные поздравления и открытки православным на Пасху 2022

Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и радостный праздник среди верующих. В этот день принято поздравлять всех своих родных и близких.
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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.
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Воскрес Христос! Христос воскрес! Желаю, чтобы в ваш дом приходили только благие вести. Чтобы жизнь была украшена счастьем, наполнена светом и окружена благополучием. Пускай не меркнет радость в ваших глазах, пускай всегда горит любовь в ваших сердцах, пускай вера всегда помогает вам в жизни. С Пасхой.
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Пусть бережет Вас вера в Бога,
Пусть в Вашу жизнь войдет покой.
И в Пасху встретят у порога
Удача, счастье и любовь.
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С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем!
Здоровья крепкого и радости желаем,
Любви и счастья, мира и добра,
Пусть вера освещает души и сердца.
И пусть летят слова до самых, до небес:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
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Праздник светлый и лучистый —
Пасха в каждый дом пришла,
И с собою всем, кто верит,
Весть благую принесла:
Будет жизнь спокойной, тихой,
Словно ангел прилетит
И укроет от волнений,
От сомнений защитит.
Пусть же с Божьей благодатью
Воцарится мир в душе,
Будет дом ваш полной чашей,
И здоровы все в семье!
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Желаю я в день светлой Пасхи
Здоровья, радости, тепла.
Желаю жить, как в доброй сказке,
Чтоб жизнь добром была полна.
Желаю благ, желаю счастья.
Мечты пусть сбудутся у вас.
И стороною все ненастья
Обходят непременно вас.
Пусть стол всегда богатым будет.
Желаю добрых новостей.
Пусть вас обходят злые люди.
Желаю добрых в дом гостей.
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Со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы это воскресенье было наполнено для тебя теплом, добротой и любовью! Радость и мир пусть наполняют твой дом, а рядом будет близкий человек, который будет вдохновлять твое сердце на чудесные и добрые дела! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, побольше ярких и позитивных моментов! Чтобы для тебя всегда светило яркое солнышко и заставляло тебя улыбаться!
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С Пасхой тебя, с великим и радостным для каждого христианина днём! Пусть этот праздник будет соткан из счастья и света, из весеннего солнца и добрых надежд, из искренних поздравлений и лучших пожеланий. Пусть твоя жизнь будет пышной, как пасхальный кулич, и яркой, как крашенки. Пусть в твоей душе живут самые теплые чувства и мечты! Христос Воскрес!