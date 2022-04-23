Цены набора продуктов для кулича на Пасху 2022 опубликовал Новосибирскстат

Цены на главные продукты пасхального стола: куличи и творожную пасху в Новосибирске за год выросли на 26,4% и 23,7% соответственно. Статистику цен опубликовал Новосибирскстат 22 апреля 2022 за пару дней до Светлого Христова Воскресенья.

Традиционно главными блюдами пасхального стола в России являются крашеные яйца, кулич и творожная пасха. В Новосибирской области в марте 2022 года стоимость набора для приготовления кулича составила 166,02 рубля, ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 719,63 рубля, сообщает Новосибирскстат. Где и когда смотреть Пасхальное богослужение в Новосибирске 24 апреля 2022 По сравнению с мартом 2021 года цены на наборы продуктов увеличились на 26,4% и 23,7% соответственно. 500 г муки для кулича сейчас стоят в Новосибирске 23.98 рубля (в 2021 году – 19.28 рубля), 250 г молока – 18.02 рубля (14.94), 100 г сливочного масла – 84.41 рубля (65.84), три яйца стоят 25.76 рубля (23.67), 150 г сахара – 13.83 рубля (7.61). Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно 24 апреля 2022 православные верующие отмечают Пасху. По традиции в воскресенье православные идут в церковь на пасхальное богослужение. С собой они берут корзину с куличами и яйцами, для того, чтобы их освятить. Главной особенностью праздника является приветствие в этот светлый день. Так, принято говорить «Христос воскресе» – «Воистину воскресе».

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