Цены набора продуктов для кулича на Пасху 2022 опубликовал Новосибирскстат

Цены набора продуктов для кулича на Пасху 2022 опубликовал Новосибирскстат
Цены набора продуктов для кулича на Пасху 2022 опубликовал Новосибирскстат
Сегодня, 09:57ЭкономикаФото: Новосибирскстат
Цены на главные продукты пасхального стола: куличи и творожную пасху в Новосибирске за год выросли на 26,4% и 23,7% соответственно. Статистику цен опубликовал Новосибирскстат 22 апреля 2022 за пару дней до Светлого Христова Воскресенья.

Традиционно главными блюдами пасхального стола в России являются крашеные яйца, кулич и творожная пасха.

В Новосибирской области в марте 2022 года стоимость набора для приготовления кулича составила 166,02 рубля, ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 719,63 рубля, сообщает Новосибирскстат.

По сравнению с мартом 2021 года цены на наборы продуктов увеличились на 26,4% и 23,7% соответственно.

500 г муки для кулича сейчас стоят в Новосибирске 23.98 рубля (в 2021 году – 19.28 рубля), 250 г молока – 18.02 рубля (14.94), 100 г сливочного масла – 84.41 рубля (65.84), три яйца стоят 25.76 рубля (23.67), 150 г сахара – 13.83 рубля (7.61).

24 апреля 2022 православные верующие отмечают Пасху. По традиции в воскресенье православные идут в церковь на пасхальное богослужение. С собой они берут корзину с куличами и яйцами, для того, чтобы их освятить. Главной особенностью праздника является приветствие в этот светлый день. Так, принято говорить «Христос воскресе» – «Воистину воскресе».

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