Схождение Благодатного огня на Пасху 2022: где и во сколько смотреть по ТВ

Схождение Благодатного огня на Пасху 2022: где и во сколько смотреть по ТВ
Схождение Благодатного огня на Пасху 2022: где и во сколько смотреть по ТВ
Сегодня, 21:25ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Прямой эфир с церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме 23 апреля покажут несколько ТВ-каналов

В иерусалимском храме Воскресения Христова традиционно пройдет церемония схождения Благодатного огня. В прямом эфире это событие покажут несколько российских телевизионных каналов.

Благодатный огонь загорается в Великую субботу, 23 апреля – накануне празднования Пасхи. В связи с этим событием тысячи верующих собираются у иерусалимского храма Гроба Господня в ожидании появления Благодатного огня, а на протяжении многих лет это событие транслируют многие телеканалы.

Где посмотреть Схождение Благодатного огня на Пасху в 2022 году?

Прямую трансляцию из Иерусалима в этом году будут вести телеканалы – НТВ, «Россия 1» и Первый канал.

Торжественная церемония начнется в субботу, 23 апреля, в 13:00 по указанным телеканалом. Онлайн-эфир этих и других телеканалов можно смотреть здесь.

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