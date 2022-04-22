Схождение Благодатного огня на Пасху 2022: где и во сколько смотреть по ТВ

В иерусалимском храме Воскресения Христова традиционно пройдет церемония схождения Благодатного огня. В прямом эфире это событие покажут несколько российских телевизионных каналов.
Благодатный огонь загорается в Великую субботу, 23 апреля – накануне празднования Пасхи. В связи с этим событием тысячи верующих собираются у иерусалимского храма Гроба Господня в ожидании появления Благодатного огня, а на протяжении многих лет это событие транслируют многие телеканалы.
Прямую трансляцию из Иерусалима в этом году будут вести телеканалы – НТВ, «Россия 1» и Первый канал.
Торжественная церемония начнется в субботу, 23 апреля, в 13:00 по указанным телеканалом. Онлайн-эфир этих и других телеканалов можно смотреть здесь.