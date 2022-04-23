Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно

Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно
Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно
Сегодня, 10:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Правильный вариант написания пасхального приветствия – «Христос воскресе», «воистину воскресе», но в устной речи встречается упрощенная форма

Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Однако многие не знают как правильно писать приветствие – «Христос воскрес» или «воскресе», «Во истину или воистину» – правильный вариант в материале Atas.info.

Словосочетания являются устойчивыми выражениями и используются при приветствии во время Пасхи. По традиции, один человек говорит «Христос воскресе!», сообщая благую весть, а в ответ получает подтверждение этому факту «Воистину воскресе!». Так христиане делятся радостью о чуде, которое изменило жизнь всего человечества.

Ударение и произношение

Ударение падает на букву «О» в слове «Христос» и на первую букву Е во втором слове – «Христо́с воскре́се!». При этом в словах «Воистину воскресе» ударение на букву И, а также на первую букве Е.

Слитно или раздельно

Многие люди сталкиваются со сложностью написание слова «воистину», которое по аналогии с предлогом «во» предполагают писать раздельно, но правильно оно пишется слитно.

Напомним, что скоро православные будут отмечать Пасху – она начнется 24 апреля с крестного хода в 00:00, а с 07:00 до 15:00 будет освящение куличей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы