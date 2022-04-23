Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно

Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Однако многие не знают как правильно писать приветствие – «Христос воскрес» или «воскресе», «Во истину или воистину» – правильный вариант в материале Atas.info.
Словосочетания являются устойчивыми выражениями и используются при приветствии во время Пасхи. По традиции, один человек говорит «Христос воскресе!», сообщая благую весть, а в ответ получает подтверждение этому факту «Воистину воскресе!». Так христиане делятся радостью о чуде, которое изменило жизнь всего человечества.
Ударение падает на букву «О» в слове «Христос» и на первую букву Е во втором слове – «Христо́с воскре́се!». При этом в словах «Воистину воскресе» ударение на букву И, а также на первую букве Е.
Многие люди сталкиваются со сложностью написание слова «воистину», которое по аналогии с предлогом «во» предполагают писать раздельно, но правильно оно пишется слитно.
Напомним, что скоро православные будут отмечать Пасху – она начнется 24 апреля с крестного хода в 00:00, а с 07:00 до 15:00 будет освящение куличей.