Пасха 2022: Христос воскрес или воскресе, во истину или воистину – как правильно

Словосочетания являются устойчивыми выражениями и используются при приветствии во время Пасхи. По традиции, один человек говорит «Христос воскресе!», сообщая благую весть, а в ответ получает подтверждение этому факту «Воистину воскресе!». Так христиане делятся радостью о чуде, которое изменило жизнь всего человечества.