Можно ли пить алкоголь на Пасху 24 апреля 2022 года

Можно ли пить алкоголь на Пасху 24 апреля 2022 года
Можно ли пить алкоголь на Пасху 24 апреля 2022 года
Сегодня, 17:25ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В воскресенье, 24 апреля, в Пасху можно выпить вина, но не сильно напиваясь – крепкие напитки не рекомендуются

Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Можно ли пить алкогольные напитки за праздничным столом – в материале Atas.info.

Наш Спаситель завещал на Светлое Христово Воскресенье есть «его плоть» и пить «его кровь». Второе, то есть его кровь – это освященный кагор, который обычно дают при причастии.

Такие виды спиртного, как водка, пиво, коньяк и другие пить нежелательно в Пасху. Праздник символизирует Воскресение Господне, и этот день требуется провести в абсолютном мире и спокойствии, а не напиваясь крепкими алкогольными напитками.

С давних времен на Руси кагор использовался как церковный напиток – его назначали для таинств крещения, причастия и соборования.

Церковь рекомендует пить натуральный французский кагор. Именно французы изобрели этот алкогольный напиток из виноградного сока.

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