Можно ли пить алкоголь на Пасху 24 апреля 2022 года

В воскресенье, 24 апреля, в Пасху можно выпить вина, но не сильно напиваясь – крепкие напитки не рекомендуются

Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Можно ли пить алкогольные напитки за праздничным столом – в материале Atas.info. Наш Спаситель завещал на Светлое Христово Воскресенье есть «его плоть» и пить «его кровь». Второе, то есть его кровь – это освященный кагор, который обычно дают при причастии. Такие виды спиртного, как водка, пиво, коньяк и другие пить нежелательно в Пасху. Праздник символизирует Воскресение Господне, и этот день требуется провести в абсолютном мире и спокойствии, а не напиваясь крепкими алкогольными напитками. С давних времен на Руси кагор использовался как церковный напиток – его назначали для таинств крещения, причастия и соборования. Церковь рекомендует пить натуральный французский кагор. Именно французы изобрели этот алкогольный напиток из виноградного сока.

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