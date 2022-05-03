Загрязнение воздуха достигло 7 баллов в Новосибирске 3 мая 2022

Загрязнение воздуха достигло 7 баллов в Новосибирске 3 мая 2022
Загрязнение воздуха достигло 7 баллов в Новосибирске 3 мая 2022
Сегодня, 11:48ЭкологияФото: Атас.инфоКачество воздуха в Новосибирске ухудшилось в майские праздники 2022
7-балльное загрязнение воздуха в Новосибирске зафиксировал 3 мая 2022 сервис airvoice.io. Ухудшение качества воздуха в мегаполисе может быть связано с гарью ландшафтных пожаров. В регионе сохраняется 4 класс пожароопасности.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов из 10 возможных, по данным сервиса airvoice.io. К весенней пыли (вечной проблеме Новосибирска), вероятно, прибавилась гарь от пожаров в регионе.

Например, 29 апреля ГУ МЧС зафиксировано в регионе более 200 термоточек.

В последний день первых длинных выходных 3 мая 2022 сохранится высокая пожароопасность - 4 класса, предупреждает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», которое новосибирцы привычно называют «гидрометцентром».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников даже обратился к жителям региона с экстренным обращением из-за ситуации с природными пожарами.

«В ряде населенных пунктов уничтожено несколько построек, в том числе жилых домов. Основная причина — поджог сухой травы и сжигание мусора. Я вас убедительно прошу: будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор и траву. Сберегите свои жизни и свое имущество», - заявил губернатор Андрей Травников.

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