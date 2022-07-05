Больницы, лагеря и дом престарелых: 10 тысяч жителей НСО остались без света

Как рассказали в пресс-службе РЭС, все произошло 3 июля. Спиленное дерево упало на провод ЛЭП, в связи с чем от света отключили 41 населенный пункт, численность которых достигает 10 000 человек.
Без электричества остались 150 социально-значимых объектов – 30 медучреждений, 40 скважин детские лагеря и дом престарелых. Выяснилось, что дерево чудом не оборвало провода, а лишь нанес повреждения. Через 40 минут электричество вернулось. Однако на устранение повреждения сотрудникам потребовался целый день (10 часов).