Больницы, лагеря и дом престарелых: 10 тысяч жителей НСО остались без света

Больницы, лагеря и дом престарелых: 10 тысяч жителей НСО остались без света
Больницы, лагеря и дом престарелых: 10 тысяч жителей НСО остались без света
Вчера, 09:00ЭкологияФото: Пресс-служба АО «РЭС»

10 тысяч жителей Новосибирской области остались без света из-за лесорубов

В Барабинском и Куйбышевском районах Новосибирской области тысячи местных жителей остались без электричества – всему виной лесорубы, которые незаконно вырубали лес.

Как рассказали в пресс-службе РЭС, все произошло 3 июля. Спиленное дерево упало на провод ЛЭП, в связи с чем от света отключили 41 населенный пункт, численность которых достигает 10 000 человек.

Без электричества остались 150 социально-значимых объектов – 30 медучреждений, 40 скважин детские лагеря и дом престарелых. Выяснилось, что дерево чудом не оборвало провода, а лишь нанес повреждения. Через 40 минут электричество вернулось. Однако на устранение повреждения сотрудникам потребовался целый день (10 часов).

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