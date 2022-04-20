Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 20 апреля

Утром 20 апреля воздух в Новосибирске загрязнен на 7 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные со станций мониторинга AirVoice.
«Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно», - комментируют на сайте сервиса AirVoice специалисты.
Сейчас среднее значение загрязнения атмосферы в Новосибирске равно 7 баллам из 10 возможных. В большей мере концентрация вредных веществ зафиксирована в центре города на улицах Сибирская, 30 и Горького, 14.
Также вредные примеси отмечены в воздухе в районе улиц Немировича-Данченко, 119, Первомайской, 24 и Бардина, 1. Это связано с погодными условиями.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром 20 апреля в Новосибирске +8 градусов, без осадков. Ветер достигает 8 метров в секунду.