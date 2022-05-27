Аномальная жара до +31 градуса сохранится в Новосибирске весь май – смотрим прогноз

Аномальная жара до +31 градуса сохранится в Новосибирске весь май – смотрим прогноз
Аномальная жара до +31 градуса сохранится в Новосибирске весь май – смотрим прогноз
Сегодня, 10:02ЭкологияФото: Дмитрий Тростников / atas.info

Жара до +31 градуса ожидается в Новосибирской области на выходных

Жаркая погода в Новосибирске продержится до конца мая, - Западно-Сибирское УГМС

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 27 мая температура воздуха прогреется до +26…+28 градусов. Днем сохранится переменная облачность и без осадков. При этом в пригороде Новосибирска столбик термометра покажет +31 градус с сильными порывами ветра.

С субботы, 28 мая температура воздуха начнет постепенно снижаться. Дневная температура опустится до +25…+27 градусов, а ночная до +13…+15 градусов. В регионе ночью похолодает до +5…+11 градусов, а днем термометр покажет до +30 градусов.

В воскресенье, 29 мая дневная температура составит +23…+25 градусов, а ночью термометр покажет +13...+15 градусов. Температура в области составит +17…+27 градусов, а ночью +5…+16 градусов тепла. В дневное время могут пройти дожди с грозами.

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