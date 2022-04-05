Поставки сахара ускорили в 2 раза в магазины Новосибирской области

Руководитель компании «РТ Бакалея» Владимир Белый рассказал, что объемы производства сахара в стране с избытком покрывают ежегодный спрос. Поэтому произвести его меньше не могут. Сейчас поставки сахара ускорены вдвое благодаря содействию минпромторг, УФАС и прокуратуры региона.