Поставки сахара ускорили в 2 раза в магазины Новосибирской области

Поставки сахара ускорили в 2 раза в магазины Новосибирской области
Поставки сахара ускорили в 2 раза в магазины Новосибирской области
Сегодня, 14:30ЭкономикаФото: pixabay.com
Сахар фасуют и доставляют на прилавки супермаркетов круглосуточно.

В Новосибирской области наладили бесперебойные поставки сахара на склады и полки магазинов. На предприятии «РТ Бакалея» фасуют рафинад вдвое ускоренном темпе.

Как сообщил 5 апреля министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, фасовочные линии работают круглосуточно, сахар доставляют в магазины оперативно. Дефицита продукта нет и не ожидается.

Спрос на сахар создали искусственно новосибирцы, которые скупали его в больших масштабах по низкой цене. Сейчас, по словам министра, ситуация стабилизируется и цены снизятся.

Руководитель компании «РТ Бакалея» Владимир Белый рассказал, что объемы производства сахара в стране с избытком покрывают ежегодный спрос. Поэтому произвести его меньше не могут. Сейчас поставки сахара ускорены вдвое благодаря содействию минпромторг, УФАС и прокуратуры региона.

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