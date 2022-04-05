УФАС не нашло нарушений в росте цен на сахар в Новосибирске

Не выявлено ни одного случая злоупотребления по накрутке цен, а также никакого сговора.

В Новосибирской области антимонопольная служба не возбудила ни одного дела из-за роста стоимости на сахар и крупы в супермаркетах. Об этом стало известно в ходе брифинга в ТАСС от и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрия Сухоплюева. В марте 2022 года прошли многочисленные проверки формирования цен на сахар, крупы и борщевой набор в торговых сетях. Их проводили сотрудники УФАС, Минпромторга и прокуратуры. Каждый раз в адрес руководства магазинов направлялся запрос информации о поставщиках продукции для выяснения товаропроводящей цепочки. «На данный момент в Новосибирской области не возбуждено ни одного дела по фактам нарушения законодательства. Однако центральный аппарат ФАС возбудил дело в отношении крупного поставщика сахара», - добавил Сухоплюев. Также стало известно, что при проверке цен на сахар в Новосибирске не выявлено случаев злоупотребления или сговора. «Контрагенты в регионе делали только стандартную торговую наценку. Тогда как базис цены формировался самим поставщиком, за пределами Новосибирской области», — отметил Дмитрий Сухоплюев. Ранее Atas.info писал о том, как в Новосибирске изменились цены на продукты за последние 10 лет. В 2012 году средняя стоимость минимального набора продуктов составляла 1 535,8 рублей. Сейчас, в 2022 году цены значительно выросли, килограмм говядины обойдется новосибирцу в 779 рублей, а цена за картофель достигает 59 рублей.

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