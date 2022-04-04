Как изменились цены на продукты в Новосибирске за 10 лет

В Новосибирске в 2012 году средняя стоимость минимального набора продуктов составляла 1 535,8 рублей. Сейчас, в 2022 году цены значительно выросли, килограмм говядины обойдется новосибирцу в 779 рублей, а цена за картофель достигает 59 рублей. Подробнее об изменениях в стоимости – читайте в материале Atas.info.

Рост цен в регионе за последние 10 лет подсчитали новосибирские журналисты. Так, в период марта 2012 года по апрель 2022 года фиксируется значительный рост цен на значимые продукты. Например, 1 кг куриной тушки десять лет назад можно было приобрести за 107 рублей, а сейчас – минимум за 187. Шокирующие и отличные цены в Новосибирске – сравнил Atas.info. По данным отчёта Общественной палаты России, в марте 2012 года в среднем продуктовая корзина стоила 1 535,8 рублей. В нее входили: батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, говядина, свинина, курица, минтай, масло подсолнечное, картофель, морковь, свекла, лук, капуста и сахар-песок. Фото: Медиахолдинг1Mi Цены в марте 2012 года В 2012 году 1кг нарезного батона можно было приобрести за 45,2 рублей. Кстати, сейчас изменилась граммовка продуктов – в 2022 году продают 400 грамм батона за 39 рублей. Борщевой набор (1кг), в который входит капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла свежая, обошлась покупателю в 11,6 рублей. Тогда картофель имел цену всего 10,8 рублей, сейчас же стоимость достаточно высока – 59 рублей. Говядина замороженная раньше стоила 308,5 рублей, а стоимость за 1 кг охлажденной тушки курицы составляла 107,2 рублей. Масло подсолнечное рафинированное за 1л стоило 49,1 рублей. Сливочное 72,5% масло обошлось покупателю за 1 кг в 165,7 рублей. Минтай без головы замороженный 1кг стоил 75,0 рублей. Молоко жирностью 3,2% 1л - 38,4 рублей. За 1 кг сахара отдавали 35,5 рублей. За 1 кг мяса свинины покупатель заплатил 300,5 рублей. Сыр твердый жирностью 45% стоил 197,8 рублей, творог жирностью 5% за 200гр. обошелся в 167,0 рублей, а яйца куриные 10шт. - 32,5 рубля. Фото: Медиахолдинг1Mi Еще 10 лет назад в Новосибирске фиксировали рост стоимости на значимые продукты на + 3,1% (1 535,8 рублей). Также рост отмечали в трех других городах России: в Санкт- Петербурге + 4,1% (1377,5 р.), в Екатеринбурге + 1,5% (1362 р.) и в Ставрополе + 0,4% (1522,1 р.). Удивительно, но в столице России – Москве, наоборот, наблюдалось снижение стоимости на – 3,1% (1398,4р.). Также самыми низкими ценами могли похвастаться в Ростове-на-Дону – 3% (1402,1 р.), в Нижнем Новгороде – 1,3% (1344,4 р.), в Хабаровске – 0,05% (2091,8 р.). В 2010-х годах резких скачков цен в феврале зафиксировано не было. Тогда, в среднем по России, снизилась стоимость на ряд продуктов: батон – 3,9% (44,8 р. за кг.), курица – 3,8% (96,5 р.), сыр – 3,8% (225,7 р.). Сильнее всего в России подорожали следующие продукты: сахар + 8,8% (33,1 р.), куриные яйца + 6% (41,7 р.) и картофель+ 5,5% (14,5 р.). Фото: Медиахолдинг1Mi Цены сейчас в 2022 году В апреле 2022 года батон нарезной 400гр. можно приобрести за 39.98 рублей, 1 кг говядины замороженной стоит 779.78 рублей. К примеру, в Белгороде цены на апрель отличаются – батон можно купить за 44,50 рублей, а килограмм говядины за 649,99 рублей. Сейчас новосибирец может купить 1кг картофеля за 59.99 рублей, а жителю Хабаровска клубни обойдутся в 69,99 рублей. Тушка курицы (1кг) обойдется новосибирцу всего в 187.99 рублей. Масло подсолнечное рафинированное стоит 124.98 за один литр, а масло сливочное жирностью 72,5% без растительных добавок обойдется покупателю за 200г в 159.98 рублей. Рыба минтай без головы замороженный за 1кг стоит 173.99 рублей. Самый дорогой минтай – в Муксуне, за 1 кг там просят 229,99 рублей. Молоко жирностью 3,2% 1л можно купить за 79.99 рублей. Свекла свежая за 1 кг стоит 59.99 рублей. Морковь обойдется покупателю в 79.99 рублей за килограмм. Репчатый лук стоит 33.99 за кило. Капуста белокочанная свежая 1кг обойдется в 110.99 рублей, а самая дешевая капуста нашлась в Красноярске – там за килограмм просят всего 87,99 рублей. Фото: Медиахолдинг1Mi Сахар-песок сейчас стоит минимум 77.99 рублей за килограмм. Примечательно, что в большинстве городах, например в Белгороде, Челябинске и Хакасии – сахара нет в наличии. Один кило замороженной свинины обойдется в 389.78 рублей. Твердый сыр стоит 749.99 за килограмм. Творог жирностью 5% 200гр. - 61.89 рублей. Яйца куриные 10шт. в Новосибирске стоят 82.99 рублей, а самые дорогие яйца нашлись в Хабаровске - 109,99 рублей за десяток. В марте фиксировался дефицит на сахар, соль, крупы и масло. Позже оказалось, что нехватка продуктов спровоцирована искусственно – паникой и ажиотажем людей. Минпромторг и правительство Новосибирской области всячески опровергали нехватку товаров. Позже, магазины ввели ограничения на продажу продуктов: несколько пачек в одни руки. Теперь, проходя по супермаркетам, редко можно заметить пустые полки. Фото: Медиахолдинг1Mi Напомним, ранее с прилавков в Новосибирске исчезли дешевые соль и масло. Некоторые новосибирцы уже несколько дней ищут поваренную соль в супермаркетах Заельцовского района. Другие замечают её на полках, но только в твёрдых упаковках, цена которой за килограмм варьируется от 57 до 80 рублей.

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