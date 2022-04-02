Дешевые соль и масло исчезли с прилавков супермаркетов в Новосибирске

Дешевые соль и масло исчезли с прилавков супермаркетов в Новосибирске
Дешевые соль и масло исчезли с прилавков супермаркетов в Новосибирске
Сегодня, 13:11ОбществоФото: atas.info
Пищевую соль не могут найти в магазинах новосибирцы уже второй день.

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие пакетированной соли и растительного масла в магазинах города. Об этом они сообщили в редакцию Atas.info.

Некоторые сибиряки уже два дня ищут поваренную соль в супермаркетах Заельцовского района. Другие замечают её на полках, но только в твёрдых упаковках, цена которой за килограмм варьируется от 57 до 80 рублей.

Жители Ленинского района отметили пропажу с прилавков «Пятёрочки» дешёвого растительного масла. Со слов горожан, его быстро раскупают в час открытия магазина.

Фото:atas.info

При этом с сахаром подобных проблем больше не наблюдается. Однако его стоимость тоже завышена – цена за килограмм достигла в части магазинов 89 рублей.

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