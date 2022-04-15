Застройщик Илья Поляков не исключил рост цен на жилье в Новосибирске

Спрос на недвижимость в Новосибирске не упал, несмотря на высокие ипотечные ставки. Об этом рассказал Atas.info застройщик Стрижей и депутат Законодательного Собрания региона Илья Поляков, добавив, что есть все предпосылки к ещё большему подорожанию квартир.

Средняя цена за 1 квадратный метр жилья выросла на 2,23 % в апреле 2022 года в Новосибирске – сейчас она варьируется от 116 до 150 тысяч рублей. При этом российские банки подняли ставки по ипотеке до 20 % и выше. Крупный новосибирский застройщик объяснил, как политическая ситуация отразилась на рынке недвижимости. Казалось бы, сейчас не самое лучшее время для покупки собственной квартиры. Однако спрос есть. В основном, как рассказал Илья Поляков, жильё покупают люди, которые хотят сохранить сбережения. «Несмотря на такую цену, девелоперы больше зарабатывать не стали. Мы кое-как поспеваем с формированием себестоимости, минимально-маржинальной. Сегодня дорожает всё, и в прогнозе просчитать, на сколько подорожает квадратный метр, нереально. Покупают недвижимость сейчас люди, имеющие накопления, которые хотят сохранить свои деньги. Также льготные категории граждан. Поэтому на сегодняшний день обвала спроса не видим и не ожидаем», - отметил Илья Леонидович. По мнению эксперта, если экономическая ситуация не урегулируется, может произойти перераспределение спроса между строительными компаниями. И то только теми, кто заслужил доверие покупателя. «Хуже придется фирмам, запятнавшим свою репутацию. Что касается рынка в целом, не исключено, что в ближайшее время будет сокращение ввода жилья в эксплуатацию». Новосибирский депутат признался, что в настоящий момент в России ни один застройщик не получил проектного финансирования. Пока Правительство РФ совместно с банками придумывают механизмы урегулирования наступает застой, за которым следует дефицит объектов. В общей картине – это влияет на цены.

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