Новосибирский бизнесмен нашел способ избежать повышения цен в кафе

Новосибирский бизнесмен нашел способ избежать повышения цен в кафе
Новосибирский бизнесмен нашел способ избежать повышения цен в кафе
Сегодня, 20:24ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Предприниматель закупается у местных фермеров, чтобы сделать антисанкционные цены в своем кафе – он советует так делать всем бизнесменам НСО.

Владелец кафе-шашлычной «Халяль ZA» Александр К. рассказал Atas.info, что предприниматели могут не повышать цены в своих заведениях, если начнут закупать местные товары у фермеров.

«У кафе существует неизбежность повышения цен, так как они в любом случае закупают продукты со вторичного рынка (можно сказать, что у перекупщиков). Задача нашего кафе – это сохранить цену или сделать ниже рыночной, мы проводим переговоры с теми людьми, которые имеют свои хозяйства и производства», - сказал Александр.

Он считает, что рыночные отношения все поставят на свои места, потому что невозможность приобрести какие-то продукты заставляет других производителей принимать действия, чтобы снизить себестоимость продукции.

«Если на что-то растет цена, то конечно появляются люди, которые находят аналоги и стабилизируют стоимость. Я считаю, что это паническая ситуация рынка – нужно её просто переждать», - добавил бизнесмен.

Предприниматель отметил, что считает неправильным повышение цен бизнесменами в своих кафе, ведь можно найти альтернативные варианты, например, закупаться на фермах напрямую.

Материалы по теме:
ценысанкции
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы