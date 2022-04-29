Новосибирский бизнесмен нашел способ избежать повышения цен в кафе

Предприниматель закупается у местных фермеров, чтобы сделать антисанкционные цены в своем кафе – он советует так делать всем бизнесменам НСО.

Владелец кафе-шашлычной «Халяль ZA» Александр К. рассказал Atas.info, что предприниматели могут не повышать цены в своих заведениях, если начнут закупать местные товары у фермеров. «У кафе существует неизбежность повышения цен, так как они в любом случае закупают продукты со вторичного рынка (можно сказать, что у перекупщиков). Задача нашего кафе – это сохранить цену или сделать ниже рыночной, мы проводим переговоры с теми людьми, которые имеют свои хозяйства и производства», - сказал Александр. Он считает, что рыночные отношения все поставят на свои места, потому что невозможность приобрести какие-то продукты заставляет других производителей принимать действия, чтобы снизить себестоимость продукции. «Если на что-то растет цена, то конечно появляются люди, которые находят аналоги и стабилизируют стоимость. Я считаю, что это паническая ситуация рынка – нужно её просто переждать», - добавил бизнесмен. Предприниматель отметил, что считает неправильным повышение цен бизнесменами в своих кафе, ведь можно найти альтернативные варианты, например, закупаться на фермах напрямую.

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