Губернатор Травников объявил о повышении зарплат бюджетников в области с 1 июля 2022

Дату повышения зарплаты бюджетников – 1 июля – назвал в прямом эфире ГРТК Новосибирск глава области Андрей Травников. Размер повышения привязан к среднему трудовому доходу и составит 10% от него. Как пояснил губернатор, решение региональное и связано не с реализацией майских указов, а с уровнем инфляции.
Для новосибирцев, попадающих под действие «майских» указов повышение зарплаты определяется в зависимости от показателя среднего дохода от трудовой деятельности. «На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 руб. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года», - сообщил губернатор Андрей Травников. Повышение зарплаты таким категориям бюджетников губернатор назвал «святым делом».
Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры социальной защиты, физкультуры и спорта. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что зарплата будет повышена не только бюджетникам, доходы которых защищены «майскими» указами президента РФ Владимира Путина.
«В Новосибирской области традиционно индексируются оклады бюджетников, которые не попадают под майские указы. Причем мы повышаем всегда на уровень не ниже инфляции. Это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября, чтобы оценить – какая инфляция была в первом полугодии. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера мной было принято решение – мы повышаем таким бюджетникам зарплаты с 1 июля на 10%. И я уже дал поручение правительству – подготовить соответствующее решение, чтобы это решение профинансировать, и уже в июле люди получили повышенные зарплаты.
Соцзащита, культура, физкультура и спорт. Во всех этих категориях есть основные профессии, перечисленные в майских указах 2012 года – им повышаются зарплаты по формуле, привязанной к среднему трудовому доходу – это в среднем на 10% по этому году.
Есть специальности, например «вахтер», «медик в школе» - они не перечислены указах, но, чтобы их зарплаты повышались вслед за инфляцией, уже наше региональное решение. В этом году мы это сделаем с 1 июля.
Мало того, понимая, что инфляция может перевалить за 10% по итогам года, вполне возможно, что осенью мы выйдем на вторую индексацию. Я дал поручение минфину определенную сумму зарезервировать, чтобы мы могли это сделать, когда это будет необходимо», - сообщил Андрей Травников в эфире ГТРК.
Бюджетники знают, что их оклады составляют лишь небольшую часть зарплаты, в итоге выдаваемой на руки: оклад умножается на различные коэффициенты. Губернатор сказал, что категориям, не попадающим под «майские» указы индексируются «оклады». Можно предположить, что повышение зарплаты бюджетников попадающих под «майские» указы и не попадающих будет считаться по разным формулам.