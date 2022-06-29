Губернатор Травников объявил о повышении зарплат бюджетников в области с 1 июля 2022

Зарплату бюджетникам повысят на 10% с 1 июля 2022 в Новосибирской области

Повышение зарплаты бюджетников на 10% в Новосибирской области состоится уже 1 июля, сообщил губернатор Андрей Травников 29 июня. Осенью 2022 года возможно и второе повышение зарплаты - на эти цели минфину поручено зарезервировать деньги.

Дату повышения зарплаты бюджетников – 1 июля – назвал в прямом эфире ГРТК Новосибирск глава области Андрей Травников. Размер повышения привязан к среднему трудовому доходу и составит 10% от него. Как пояснил губернатор, решение региональное и связано не с реализацией майских указов, а с уровнем инфляции. Для новосибирцев, попадающих под действие «майских» указов повышение зарплаты определяется в зависимости от показателя среднего дохода от трудовой деятельности. «На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 руб. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года», - сообщил губернатор Андрей Травников. Повышение зарплаты таким категориям бюджетников губернатор назвал «святым делом». Повышение коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры социальной защиты, физкультуры и спорта. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что зарплата будет повышена не только бюджетникам, доходы которых защищены «майскими» указами президента РФ Владимира Путина. Назван новый размер прожиточного минимума в Новосибирской области с 1 июня 2022 «В Новосибирской области традиционно индексируются оклады бюджетников, которые не попадают под майские указы. Причем мы повышаем всегда на уровень не ниже инфляции. Это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября, чтобы оценить – какая инфляция была в первом полугодии. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера мной было принято решение – мы повышаем таким бюджетникам зарплаты с 1 июля на 10%. И я уже дал поручение правительству – подготовить соответствующее решение, чтобы это решение профинансировать, и уже в июле люди получили повышенные зарплаты. Соцзащита, культура, физкультура и спорт. Во всех этих категориях есть основные профессии, перечисленные в майских указах 2012 года – им повышаются зарплаты по формуле, привязанной к среднему трудовому доходу – это в среднем на 10% по этому году. Есть специальности, например «вахтер», «медик в школе» - они не перечислены указах, но, чтобы их зарплаты повышались вслед за инфляцией, уже наше региональное решение. В этом году мы это сделаем с 1 июля. Мало того, понимая, что инфляция может перевалить за 10% по итогам года, вполне возможно, что осенью мы выйдем на вторую индексацию. Я дал поручение минфину определенную сумму зарезервировать, чтобы мы могли это сделать, когда это будет необходимо», - сообщил Андрей Травников в эфире ГТРК. Бюджетники знают, что их оклады составляют лишь небольшую часть зарплаты, в итоге выдаваемой на руки: оклад умножается на различные коэффициенты. Губернатор сказал, что категориям, не попадающим под «майские» указы индексируются «оклады». Можно предположить, что повышение зарплаты бюджетников попадающих под «майские» указы и не попадающих будет считаться по разным формулам.

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