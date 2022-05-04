Выпускники новосибирских школ пишут итоговые сочинения по 5 темам 4 мая

Выпускники новосибирских школ пишут итоговые сочинения по 5 темам 4 мая
Выпускники новосибирских школ пишут итоговые сочинения по 5 темам 4 мая
Сегодня, 13:57ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
Темы итоговых сочинений для 11-классников опубликовали на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования 4 мая. Учащимся предложено выбрать одну из них к написанию сегодня.

В среду, 4 мая, после первомайских праздников 128 старшеклассников приступили к написанию итогового сочинения для допуска к ЕГЭ. Темы появились на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования:

  • Что значит – заблудиться на дорогах жизни?
  • Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?
  • Согласны ли Вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Наказанием лжеца оказывается то, что он сам никому больше не может верить»?
  • Моя любимая книга (музыка, фильм, спектакль).
  • Чем Ваши ровесники могут помочь людям, попавшим в беду?

Школьникам предлагают выбрать одну из понравившихся тем. По нормам сочинение должно содержать не менее 350 слов, а каждая позиция автора должна подкрепляться аргументами из литературы или истории. Также для хорошей оценки важна грамотность в тексте.

Успешная сдача итогового сочинения дает выпускнику право поучаствовать в ЕГЭ.

Отметим, по данным Минобразования Новосибирской области в 2022 году ЕГЭ разделят на досрочный период (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Экзамены по географии, литературе и химии начнутся 26 мая. Русский язык школьники сдадут 30 и 31 мая, а информатику 20 и 21 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 2 и 3 июня. Точное расписание можно посмотреть на официальном сайте министерства.

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