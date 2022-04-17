НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет

НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет
НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет
Сегодня, 13:47ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Самый высокий проходной балл в НГУ на бюджет может быть на факультет «Лингвистика» – гуманитарный институт

Новосибирский государственный университет привел Atas.info статистику, на какие факультеты больше всего поступают люди и какой средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет будет в 2022 году.

«По количеству поданных заявлений на зачисление популярностью у абитуриентов традиционно пользуются Факультет информационных технологий и Механико-математический факультет», - сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В 2021 году по конкурсной ситуации лидировали направления «Бизнес-информатика» (Экономический факультет) – 61,5 чел./место), «Лингвистика» (Гуманитарный институт) – 44,4 чел./место, «Менеджмент» (Экономический факультет) – 41,5 чел./место.

По итогам приемной кампании на 2021/2022 учебный год проходной балл на бюджет:

  • ФИТ – 264;
  • ММФ – 243-245 (в зависимости от направления обучения внутри факультета);
  • «Бизнес-информатика» – 257;
  • «Лингвистика» – 274;
  • «Менеджмент» – 252.

Каким будет проходной балл на эти факультеты и направления в 2022/2023 учебном году, станет понятно только по итогам приемной кампании.

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