НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет

Новосибирский государственный университет привел Atas.info статистику, на какие факультеты больше всего поступают люди и какой средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет будет в 2022 году.
«По количеству поданных заявлений на зачисление популярностью у абитуриентов традиционно пользуются Факультет информационных технологий и Механико-математический факультет», - сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В 2021 году по конкурсной ситуации лидировали направления «Бизнес-информатика» (Экономический факультет) – 61,5 чел./место), «Лингвистика» (Гуманитарный институт) – 44,4 чел./место, «Менеджмент» (Экономический факультет) – 41,5 чел./место.
По итогам приемной кампании на 2021/2022 учебный год проходной балл на бюджет:
Каким будет проходной балл на эти факультеты и направления в 2022/2023 учебном году, станет понятно только по итогам приемной кампании.