НГУ назвал количество иностранных студентов в апреле 2022 года

В Новосибирском государственном университете (НГУ) для Atas.info назвали страны, из которых приехали обучаться студенты.
«На сегодняшний день в НГУ обучаются студенты из 52 стран (Армения, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Грузия, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Малайзия, Молдавия, Монголия, Нигерия, Оман, Пакистан, Палестина (Государство), Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Франция, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Япония)», - сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В том числе двое студентов из Украины тоже продолжают обучение в новосибирском вузе.
Однако после 24 февраля из Новосибирского государственного университета по причинам, не связанным с академической неуспеваемостью, отчислились два студента из Франции, два из Италии и два из Японии.