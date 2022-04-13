Новосибирский НГТУ назвал количество обучающихся иностранных студентов в 2022 году

«Сегодня в НГТУ НЭТИ обучаются студенты из 40 стран, в основном это страны СНГ и Юго-Восточной Азии. Их отчисления, если они случаются, связаны с академической успеваемостью или какими-то личными причинами, но никак не с текущей политической ситуацией», - сказал начальник Управления международного сотрудничества НГТУ НЭТИ Вадим Некрасов