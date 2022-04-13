Новосибирский НГТУ назвал количество обучающихся иностранных студентов в 2022 году

Новосибирский НГТУ назвал количество обучающихся иностранных студентов в 2022 году
Новосибирский НГТУ назвал количество обучающихся иностранных студентов в 2022 году
Сегодня, 14:41ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Эмилия Губарева
Санкции и спецоперация на Украине не повлияли на учебу иностранных студентов НГТУ

Новосибирский государственный технический университет назвал Atas.info число иностранных студентов, которые продолжают у них обучение, несмотря на политическую обстановку из-за спецоперации и санкций.

«Сегодня в НГТУ НЭТИ обучаются студенты из 40 стран, в основном это страны СНГ и Юго-Восточной Азии. Их отчисления, если они случаются, связаны с академической успеваемостью или какими-то личными причинами, но никак не с текущей политической ситуацией», - сказал начальник Управления международного сотрудничества НГТУ НЭТИ Вадим Некрасов

Он отметил, что из Украины в НГТУ учились и продолжают учиться два студентов – никто из них не отчислился и не уехал.

Напомним, что 28 марта 2022 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия введет ограничения по въезду для недружественных стран. Об этом министр иностранных дел сообщил на заседании генсовета «ЕР» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Российские власти разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран.

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