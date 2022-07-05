Губернатор Андрей Травников вручил дипломы выпускникам-отличникам НГМУ

«Вы прошли очередной важный этап вашей жизни. Ваш выпуск прошёл сложности пандемийного периода – это накладывало отпечаток на вашу учёбу, потому что вам приходилось полноценно помогать старшим товарищам. Ценность профессии медика в последние два года в глазах общества очень выросла. За два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не только не остановились в развитии медицинской отрасли, но и вынесли определённые уроки. В числе задач, которые мы должны решать, одна из важнейших, – продолжение работы по ликвидации дефицита кадров», – подчеркнул Губернатор.