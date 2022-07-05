Губернатор Андрей Травников вручил дипломы выпускникам-отличникам НГМУ

«Вы прошли очередной важный этап вашей жизни. Ваш выпуск прошёл сложности пандемийного периода – это накладывало отпечаток на вашу учёбу, потому что вам приходилось полноценно помогать старшим товарищам. Ценность профессии медика в последние два года в глазах общества очень выросла. За два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 мы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не только не остановились в развитии медицинской отрасли, но и вынесли определённые уроки. В числе задач, которые мы должны решать, одна из важнейших, – продолжение работы по ликвидации дефицита кадров», – подчеркнул Губернатор.
Кадровая политика в здравоохранении Новосибирской области находится в центре внимания Правительства региона, её основополагающие принципы: подготовка специалистов, привлечение их в отрасль, закрепление на рабочем месте, совершенствование знаний и практических навыков медицинских кадров.
В Новосибирской области для снижения кадрового дефицита медицинских работников государственных организаций принимается ряд мер, в том числе – работа с учебными организациями. В-первую очередь, это Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирский медицинский колледж. Устранение кадрового дефицита врачей осуществляется путем целевой подготовки специалистов.
В этом году лечебный факультет НГМУ выпускает 118 студентов целевой формы подготовки, в том числе от медицинских организаций Новосибирской области – 108 (57 целевиков от районов области, 51 целевик от городских ЛПУ).
Выпускники-целевики – будущие специалисты участковой амбулаторной службы медицинских организаций в 29 районах области, а также в Бердске, Искитиме и в г. Обь.
Поддержке врачей, работающих в сельской местности, развитию первичного звена здравоохранения в регионе уделяется повышенное внимание. Основополагающую роль в привлечении медицинских кадров в районы области имеет реализация федеральной программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер». В ней ежегодно участвует около семидесяти человек. Участники программы обязаны отработать не менее пяти лет в ЦРБ. В этом году на федеральном уровне в программу внесены изменения, которые позволят привлечь квалифицированные медицинские кадры в медорганизации, расположенные в сельской местности. Теперь в ней могут принимать участие целевики, а также медицинские работники, которые после получения высшего образования вернулись на малую родину с целью трудоустройства в медицинскую организацию.
Для привлечения востребованных специалистов и их закрепления на рабочих местах министерство здравоохранения Новосибирской области реализует ряд мер по предоставлению социальной поддержки медработникам. К ним относятся единовременные денежные выплаты молодым специалистам в размере 300 тысяч рублей, компенсация стоимости найма жилых помещений, возмещение транспортных расходов.