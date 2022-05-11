ЕГЭ по испанскому языку сдадут два школьника в Новосибирской области

ЕГЭ по испанскому языку сдадут два школьника в Новосибирской области
ЕГЭ по испанскому языку сдадут два школьника в Новосибирской области
Сегодня, 13:54ОбразованиеФото: pixabay.com
Два выпускника новосибирских школ решили сдать ЕГЭ-2022 по испанскому языку. Этот предмет, как оказалось, школьники выбирают реже всего.

В 2022 году 1713 учеников записались на Единый государственный экзамен по английскому языку. Также 18 человек будут сдавать немецкий, а 17 – французский. Ещё 9 школьников попробуют свои силы по китайскому, а по испанскому всего 2 человека.

Обязательный русский язык напишут 14 489 человек. Профильную математику планируют сдавать 6258 человек, а базовую - 8234.

Как и в минувшие годы обществознание, информатика, история, биология и физика признаны самыми популярными предметами на ЕГЭ. Реже выбирают только литературу и географию, пишет НГС.

Ранее Atas.info публиковал расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году в Новосибирске. Узнать, какую дисциплину будут сдавать школьники уже в конце мая можно по ссылке.

Напомним, в НГТУ назвали баллы ЕГЭ, которые потребуются абитуриенту для поступления на бюджет. В среднем проходной составит 77 баллов.

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