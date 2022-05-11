ЕГЭ по испанскому языку сдадут два школьника в Новосибирской области

В 2022 году 1713 учеников записались на Единый государственный экзамен по английскому языку. Также 18 человек будут сдавать немецкий, а 17 – французский. Ещё 9 школьников попробуют свои силы по китайскому, а по испанскому всего 2 человека.
Обязательный русский язык напишут 14 489 человек. Профильную математику планируют сдавать 6258 человек, а базовую - 8234.
Как и в минувшие годы обществознание, информатика, история, биология и физика признаны самыми популярными предметами на ЕГЭ. Реже выбирают только литературу и географию, пишет НГС.
Ранее Atas.info публиковал расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году в Новосибирске. Узнать, какую дисциплину будут сдавать школьники уже в конце мая можно по ссылке.
Напомним, в НГТУ назвали баллы ЕГЭ, которые потребуются абитуриенту для поступления на бюджет. В среднем проходной составит 77 баллов.