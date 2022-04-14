Новосибирский НГТУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет

Проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов сообщил Atas.info, что средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет ориентировочно будет 72 в среднем по вузу.
«Сейчас мы не можем назвать точный показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет, т.к. это конкурсная ситуация, в которой принимает участие несколько тысяч человек. В целом можно ориентироваться на баллы предыдущего года — примерно от 72 в среднем по вузу и до 85 — по отдельным направлениям и факультетам», - сказал Чернов.
Самый большой балл ЕГЭ – до 85, потребуется для факультетов, где готовят IT-специалистов и для тех, где небольшое количество мест – факультет бизнеса, факультет гуманитарного образования.