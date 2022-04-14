Новосибирский НГТУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет

«Сейчас мы не можем назвать точный показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет, т.к. это конкурсная ситуация, в которой принимает участие несколько тысяч человек. В целом можно ориентироваться на баллы предыдущего года — примерно от 72 в среднем по вузу и до 85 — по отдельным направлениям и факультетам», - сказал Чернов.