Новосибирский НГТУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет

Новосибирский НГТУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет
Новосибирский НГТУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет
Сегодня, 13:30ОбразованиеАлександр КондратьевФото: НГТУ
Самый высокий показатель балла ЕГЭ потребуется для факультетов, где обучают на IT-специалистов

Проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов сообщил Atas.info, что средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет ориентировочно будет 72 в среднем по вузу.

«Сейчас мы не можем назвать точный показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет, т.к. это конкурсная ситуация, в которой принимает участие несколько тысяч человек. В целом можно ориентироваться на баллы предыдущего года — примерно от 72 в среднем по вузу и до 85 — по отдельным направлениям и факультетам», - сказал Чернов.

Самый большой балл ЕГЭ – до 85, потребуется для факультетов, где готовят IT-специалистов и для тех, где небольшое количество мест – факультет бизнеса, факультет гуманитарного образования.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы