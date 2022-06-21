Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция

Вчера в вузах Новосибирске началась приемная кампания и сайты переживали высокую нагрузку. В добавок к этому некоторые сервера крупных университетов подверглись атаке хакеров, которая продолжилась 21 июня. Сейчас личные кабинеты будущих студентов недоступны, но это не беда.
Абитуриентам подсказали, что подать документы в вузы можно при личном визите либо онлайн. Последний вариант доступен на портале Госуслуги.
Далее следуйте по картинкам ниже:
В вузах добавили, что эти события не нарушат работу приемной кампании. Все вопросы можно задать по телефону +7 (383) 363-40-37, или электронной почте priem@nsu.ru. Сайты возобновят работу в ближайшее время.