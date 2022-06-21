Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция

Названы способы подачи документов при DDoS-атаке на сайты вузов Новосибирск

Сайты вузов Новосибирска (НГУ, НГУЭУ, СГУПС, НГУАДИ) подверглись DDoS-атаке на старте приемной кампании 20 июня 2022 года. Представители высших учебных учреждений объяснили Atas.info, как в этих условиях можно быстро и безопасно подать документы – показываем инструкцию.

Вчера в вузах Новосибирске началась приемная кампания и сайты переживали высокую нагрузку. В добавок к этому некоторые сервера крупных университетов подверглись атаке хакеров, которая продолжилась 21 июня. Сейчас личные кабинеты будущих студентов недоступны, но это не беда. Абитуриентам подсказали, что подать документы в вузы можно при личном визите либо онлайн. Последний вариант доступен на портале Госуслуги. Заходим в приложение Госуслуг и сразу переходим во вкладку «Поступи онлайн»

Следом кликаем на «Подать заявление», а потом на «Начать»

Выбираем какой тип образования вы собираетесь получить Фото: Скриншот с сайта Госуслуг Далее следуйте по картинкам ниже: Фото: Скриншот с сайта Госуслуг Фото: Скриншот с сайта Госуслуг Фото: Скриншот с сайта Госуслуг В вузах добавили, что эти события не нарушат работу приемной кампании. Все вопросы можно задать по телефону +7 (383) 363-40-37, или электронной почте priem@nsu.ru. Сайты возобновят работу в ближайшее время.

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