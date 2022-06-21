Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция

Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция
Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция
21 июня, 10:50ОбразованиеФото: с сайта НГУ

Названы способы подачи документов при DDoS-атаке на сайты вузов Новосибирск

Сайты вузов Новосибирска (НГУ, НГУЭУ, СГУПС, НГУАДИ) подверглись DDoS-атаке на старте приемной кампании 20 июня 2022 года. Представители высших учебных учреждений объяснили Atas.info, как в этих условиях можно быстро и безопасно подать документы – показываем инструкцию.

Вчера в вузах Новосибирске началась приемная кампания и сайты переживали высокую нагрузку. В добавок к этому некоторые сервера крупных университетов подверглись атаке хакеров, которая продолжилась 21 июня. Сейчас личные кабинеты будущих студентов недоступны, но это не беда.

Абитуриентам подсказали, что подать документы в вузы можно при личном визите либо онлайн. Последний вариант доступен на портале Госуслуги.

  • Заходим в приложение Госуслуг и сразу переходим во вкладку «Поступи онлайн»
  • Следом кликаем на «Подать заявление», а потом на «Начать»
  • Выбираем какой тип образования вы собираетесь получить
Фото:Скриншот с сайта Госуслуг

Далее следуйте по картинкам ниже:

Фото:Скриншот с сайта Госуслуг
Фото:Скриншот с сайта Госуслуг
Фото:Скриншот с сайта Госуслуг

В вузах добавили, что эти события не нарушат работу приемной кампании. Все вопросы можно задать по телефону +7 (383) 363-40-37, или электронной почте priem@nsu.ru. Сайты возобновят работу в ближайшее время.

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