Пенсионер на «Волге» наехал на ногу девочке в Новосибирске

Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко уточнила, что в 19:05 водитель 1957 года рождения на автомобиле ГАЗ-3102-21 ехал по территории АЗС на улице Петухова, 122/4 со стороны улицы Громова в сторону Советского шоссе. Однако при езде наехал на ногу девочки 2014 года рождения.