Пенсионер на «Волге» наехал на ногу девочке в Новосибирске

Пенсионер на «Волге» наехал на ногу девочке в Новосибирске
Пенсионер на «Волге» наехал на ногу девочке в Новосибирске
Сегодня, 18:21ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГИБДД по Новосибирской области
Ребенок получил травмы после наезда автомобиля на ногу на АЗС в Новосибирске

Водитель в возрасте 65-лет ехал на автомобиле ГАЗ по территории АЗС и наехал на ногу 8-летней девочке, пока мать находилась рядом. Об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко уточнила, что в 19:05 водитель 1957 года рождения на автомобиле ГАЗ-3102-21 ехал по территории АЗС на улице Петухова, 122/4 со стороны улицы Громова в сторону Советского шоссе. Однако при езде наехал на ногу девочки 2014 года рождения.

Девочку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом правой стопы».

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы