Пассажирский автобус №39 выбил стекло маршрутке №18 на остановке в Новосибирске

В Новосибирске автобус № 39 выбил стекло маршрутке № 18 на остановочной платформе. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» 3 апреля. По словам очевидцев, общественный транспорт конкурировал за пассажиров.
«Автобус №39, не давая проезда на Маркса, прижался к другим автобусам, чтобы люди не сели в маршрутку №18. В итоге на светофоре рядом с Титова, 1, он выбил стекло этой маршрутке своим зеркалом», - уточнили свидетели.
Автор публикации добавил, что осколки стекла осыпались на сидевших впереди пассажиров. По словам комментаторов, вперед автобуса лезла именно маршрутка, о чем свидетельствует разбитое стекло с правой стороны.
«Судя по фотографии, окно разбито с правой стороны. Следовательно, можно сделать вывод, маршрутка лезла вперёд автобуса со второй полосы», - добавил новосибирец.
Напомним, пассажирский автобус опрокинулся в кювет на пути к новосибирскому аэропорту Толмачёво. По сообщению очевидцев, авария произошла утром 3 апреля. Автор записи утверждает, автобус съехал в кювет из-за гололеда и нулевой видимости.