Пассажирский автобус №39 выбил стекло маршрутке №18 на остановке в Новосибирске

«Автобус №39, не давая проезда на Маркса, прижался к другим автобусам, чтобы люди не сели в маршрутку №18. В итоге на светофоре рядом с Титова, 1, он выбил стекло этой маршрутке своим зеркалом», - уточнили свидетели.