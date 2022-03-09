Трое военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине

Трое военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине
Трое военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине
9 марта, 07:06ПроисшествияФото: pixabay.com/
Во время спецоперации в Украине в общей сложности погибло пять солдат из НСО.

Число погибших солдат из Новосибирской области во время спецоперации в Украине выросло. Об этом сообщили на оперативного совещания в правительстве.

9 марта глава региона Андрей Травников сообщил о трех убитых солдат из Новосибирской области. Погибшие военнослужащие родом из Сузунского, Колыванского и Ордынского районов. По словам Травникова, они отдали свои жизни ради безопасности «нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение».

Глава региона выразил соболезнование родным погибших и обратился к главам данных районов. Он поручил им оказать немедленную и максимальную поддержку семьям военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о первых жертвах спецоперации. Среди погибших солдат были и наши земляки. Один из них был жителем Новосибирска, второй проживал в Тогучинском районе.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы