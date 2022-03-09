Трое военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине

Во время спецоперации в Украине в общей сложности погибло пять солдат из НСО.

Число погибших солдат из Новосибирской области во время спецоперации в Украине выросло. Об этом сообщили на оперативного совещания в правительстве. 9 марта глава региона Андрей Травников сообщил о трех убитых солдат из Новосибирской области. Погибшие военнослужащие родом из Сузунского, Колыванского и Ордынского районов. По словам Травникова, они отдали свои жизни ради безопасности «нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение». Глава региона выразил соболезнование родным погибших и обратился к главам данных районов. Он поручил им оказать немедленную и максимальную поддержку семьям военнослужащих. Напомним, на прошлой неделе стало известно о первых жертвах спецоперации. Среди погибших солдат были и наши земляки. Один из них был жителем Новосибирска, второй проживал в Тогучинском районе.

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