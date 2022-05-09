Полиция задержала участника «Бессмертного полка» с провокационными плакатами

Сибиряка изначально хотели привлечь к ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Однако ему выписали протокол о дискредитации армии России и отпустили из отдела полиции №1.
Информации о данном человеке мало. Известно лишь то, что он является общественным деятелем, но раньше нигде в оппозиционных кругах замечен не был. Сам он свое задержание объясняет тем, что его «сдали» полиции прохожие, которым не понравились его плакаты с высказыванием против спецоперации на Украине.