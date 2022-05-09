Полиция задержала участника «Бессмертного полка» с провокационными плакатами

Полиция задержала участника «Бессмертного полка» с провокационными плакатами
Полиция задержала участника «Бессмертного полка» с провокационными плакатами
Сегодня, 17:53ПроисшествияАлександр Кондратьев
Полицейские задержали Владимира Салтевского, который явился на шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Новосибирске с провокационным плакатом. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Сибиряка изначально хотели привлечь к ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Однако ему выписали протокол о дискредитации армии России и отпустили из отдела полиции №1.

Информации о данном человеке мало. Известно лишь то, что он является общественным деятелем, но раньше нигде в оппозиционных кругах замечен не был. Сам он свое задержание объясняет тем, что его «сдали» полиции прохожие, которым не понравились его плакаты с высказыванием против спецоперации на Украине.

Материалы по теме:
спецоперацияУкраина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы