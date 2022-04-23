Таролог из Новосибирска назвала дату окончания спецоперации на Украине

Таролог из Новосибирска назвала дату окончания спецоперации на Украине

Таролог из Новосибирска назвала дату окончания спецоперации на Украине

Сегодня, 15:25
Общество
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Гадалка около 10 лет назад освоила гадальные карты Таро – она предсказала будущее спецоперации на Украине

Известный таролог из Новосибирска Василиса Даль предсказала, что спецоперация на Украине завершится в мае.

Таролог заявила, что карты Таро показали дату окончания спецоперации на Украине на май. Она уточнила, что произойдет еще какой-то значительный конфликт, обмен пленными, а также будет заключено вынужденное соглашения обеих сторон.

Гадалка утверждает, что у неё по мужской линии в роду были православные священники, а по женской – знахари и травники, бабушка – ясновидящая. Карты Таро она освоила еще около 10 лет назад, сообщает НГС.

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