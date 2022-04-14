Спасатели помогли свалившемуся в овраг 59-летнему мужчине в Новосибирске

Спасатели помогли свалившемуся в овраг 59-летнему мужчине в Новосибирске
Спасатели помогли свалившемуся в овраг 59-летнему мужчине в Новосибирске
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
Мужчина звал на помощь, а его крики услышали прохожие в частном секторе.

В Новосибирске спасатели помогли упавшему в овраг мужчине. Об этом рассказали в группе МАСС.

Инцидент произошел в Заельцовском районе города 13 апреля 2022. Около семи часов вечера очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что они слышат крики мужчины.

Пострадавшего удалось найти недалеко от реки 2-я Ельцовка. Спасатели подняли его по склону, положили на носилки, отогрели и довезли до дома. 59-летний новосибирец сильно вымотался, передают в МАСС.

Напомним, также в Новосибирске рыбак провалился под лед, спасая собаку. Спасатели вытащили из воды мужчину и пса. Обоих отогрели и отпустили домой.

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