Спасатели помогли свалившемуся в овраг 59-летнему мужчине в Новосибирске

В Новосибирске спасатели помогли упавшему в овраг мужчине. Об этом рассказали в группе МАСС.
Инцидент произошел в Заельцовском районе города 13 апреля 2022. Около семи часов вечера очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что они слышат крики мужчины.
Пострадавшего удалось найти недалеко от реки 2-я Ельцовка. Спасатели подняли его по склону, положили на носилки, отогрели и довезли до дома. 59-летний новосибирец сильно вымотался, передают в МАСС.
Напомним, также в Новосибирске рыбак провалился под лед, спасая собаку. Спасатели вытащили из воды мужчину и пса. Обоих отогрели и отпустили домой.