Тело подростка обнаружили под окнами многоэтажки в Кировском районе Новосибирска

Напомним, также в Новосибирске нашли тело 17-летнего подростка. Известно, что молодой человек пошел с одноклассниками в сторону дома, попрощался с ними у своего подъезда, однако домой он так и не зашел. Тело подростка было найдено 13 апреля в Октябрьском районе. В Следкоме объяснили, что признаков насильственной смерти нет.