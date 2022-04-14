Тело подростка обнаружили под окнами многоэтажки в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска нашли тело подростка. Об этом написали очевидцы в группе «АСТ-54».
Тело несовершеннолетнего было найдено сегодня, 14 апреля у дома №183 на улице Зорге. Предполагается, что погибшему было около 15-ти лет.
«По словам нашего читателя, погибшему на вид было около 15 лет», - говорится в сообщении.
В комментариях некоторые новосибирцы предположили, что ребенок выпал из окна. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Выясняются подробности произошедшего. В ГУ МВД инцидент еще не прокомментировали.
Напомним, также в Новосибирске нашли тело 17-летнего подростка. Известно, что молодой человек пошел с одноклассниками в сторону дома, попрощался с ними у своего подъезда, однако домой он так и не зашел. Тело подростка было найдено 13 апреля в Октябрьском районе. В Следкоме объяснили, что признаков насильственной смерти нет.