Три человека погибли в ДТП на Большевистской в Новосибирске

Три человека погибли в ДТП на Большевистской в Новосибирске
Три человека погибли в ДТП на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 04:38ПроисшествияФото: АСТ-54
Все погибшие были в минивэне в момент ДТП.

Трое человек погибли в страшной аварии между минивэном и тягачом в Новосибирске ночью 15 марта.

В местном паблике АСТ-54 очевидцы рассказали, что в Октябрьском районе в ночь на 15 марта у дома №177 по улице Большевистской минивэн столкнулся с тягачом с наклейкой «Z».

В сообщении уточняется, что водитель автомобиля двигался на большой скорости. Об этом свидетельствует и состояние транспортного средства после ДТП, его просто смяло.

По предварительным данным погибли три человека.

В ГИБДД пока не прокомментировали ДТП, обстоятельства устанавливаются.

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