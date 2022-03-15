Три человека погибли в ДТП на Большевистской в Новосибирске

Трое человек погибли в страшной аварии между минивэном и тягачом в Новосибирске ночью 15 марта.
В местном паблике АСТ-54 очевидцы рассказали, что в Октябрьском районе в ночь на 15 марта у дома №177 по улице Большевистской минивэн столкнулся с тягачом с наклейкой «Z».
В сообщении уточняется, что водитель автомобиля двигался на большой скорости. Об этом свидетельствует и состояние транспортного средства после ДТП, его просто смяло.
По предварительным данным погибли три человека.
В ГИБДД пока не прокомментировали ДТП, обстоятельства устанавливаются.