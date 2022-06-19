Что произошло с затонувшей яхтой в Новосибирском водохранилище - первые версии

В тот день четверо мужчин отдыхали на яхте, но по неустановленной причине судно пошло ко дну. Трем новосибирцам удалось спастись – им помогли спасатели. Последнего, четвертого мужчину выловили уже без признаков жизни.
В спасательной операции участвовали 40 профессионалов и вертолет. Один из спасателей рассказал, что в крушении погиб рулевой, который был опытным яхтсменом. Он не раз принимал участие в соревнованиях на воде.
В день гибели экипаж вышел на обычную прогулку в жилетах. Предполагается, что судно могло перевернуться из-за сильных порывов ветра или после столкновения с чем-либо. Кроме того, озвучены версии, что мужчина погиб от переохлаждения или из-за проблем со здоровьем.
Точные версии произошедшего установит Следственный комитет. Криминалисты продолжают проверку.